Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 13 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1 390-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего 13 декабря на фронте произошло 154 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 188 490 (+710) человек
танков — 11 410 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 721 (+7) ед.
артиллерийских систем — 35 041 (+9) ед.
средств ПВО — 1259 (+1) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 90124 (+440) ед.
крылатых ракет — 4073 (+13) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 69798 (+81) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб.
Кроме того, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 — из реактивных систем залпового огня.
