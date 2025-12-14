Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 13 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 188 490 (+710) человек

танков — 11 410 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 23 721 (+7) ед.

артиллерийских систем — 35 041 (+9) ед.

средств ПВО — 1259 (+1) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 90124 (+440) ед.

крылатых ракет — 4073 (+13) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 69798 (+81) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 — из реактивных систем залпового огня.