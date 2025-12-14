Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов
Украина
Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов

Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2025 года
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 13 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

  • Начались 1 390-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего 13 декабря на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 14 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 188 490 (+710) человек

  • танков — 11 410 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 721 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 35 041 (+9) ед.

  • средств ПВО — 1259 (+1) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 90124 (+440) ед.

  • крылатых ракет — 4073 (+13) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69798 (+81) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 — из реактивных систем залпового огня.

