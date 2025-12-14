Генштаб повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 13 грудня ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 188 490 (+710) осіб

танків — 11 410 (+1) од.

бойових броньованих машин — 23 721 (+7) од.

артилерійських систем — 35 041 (+9) од.

засобів ППО — 1 259 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 90 124 (+440) од.

крилатих ракет — 4 073 (+13) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 69 798 (+81) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 — із реактивних систем залпового вогню.