Генштаб повідомляє про нові успіхи українських воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 13 грудня ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 390-та доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом 13 грудня на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 188 490 (+710) осіб

  • танків — 11 410 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 721 (+7) од.

  • артилерійських систем — 35 041 (+9) од.

  • засобів ППО — 1 259 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 90 124 (+440) од.

  • крилатих ракет — 4 073 (+13) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 798 (+81) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила одразу по кількох НПЗ у Росії — відео
Масштабна “бавовна” накрила Росію 14 грудня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 110 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів
Орбан знову захищає інтереси Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?