Генштаб повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 13 грудня ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1 390-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 13 грудня на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 14 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 188 490 (+710) осіб
танків — 11 410 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 721 (+7) од.
артилерійських систем — 35 041 (+9) од.
засобів ППО — 1 259 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 90 124 (+440) од.
крилатих ракет — 4 073 (+13) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 798 (+81) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб.
Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 — із реактивних систем залпового вогню.
