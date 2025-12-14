ППО знешкодила 110 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 грудня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний напад відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях. 

ППО відбила нову атаку РФ

Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 13 грудня.

Цього разу дрони леліти із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 85 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги, — закликають українські захисники.

