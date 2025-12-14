ППО знешкодила 110 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 грудня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний напад відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
ППО відбила нову атаку РФ
Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 13 грудня.
Цього разу дрони леліти із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 85 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
