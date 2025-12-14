ПВО обезвредила 110 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 13-14 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М и 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное нападение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.
ПВО отразила новую атаку РФ
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 13 декабря.
На этот раз дроны лелиты по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 85 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.
