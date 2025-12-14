ПВО обезвредила 110 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 110 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую атаку РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 13-14 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М и 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное нападение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.

ПВО отразила новую атаку РФ

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 13 декабря.

На этот раз дроны лелиты по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 85 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе, — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается вывода войск РФ из трех областей Украины
Каких уступок Трамп добивается от России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина обратилась к Польше с новым предложением касательно Миг-29
Украина и Польша могут осуществить обмен дронами и истребителями
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ударила сразу по нескольким НПЗ в России — видео
Масштабная "бавовна" накрыла Россию 14 декабря

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?