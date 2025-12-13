Окружение обманывает Путина и искажает реальную картину войны

Как сообщает издание The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин окружил себя "армией подхалимов", которые ежедневно врут ему о реальном положении дел в войне против Украины. Фактически он не знает, что происходит на фронте и какой ценой армия РФ захватывает крошечные украинские села.
Главные тезисы
- Иллюзия победы и крепости экономики делает диктатора невосприимчивым к компромиссам в мирных переговорах.
- Именно поэтому договориться с ним о завершении войны практически невозможно.
Путин живет в иллюзиях и не хочет знать правду
Согласно данным журналистов, искажение реальности для диктатора происходит на всех возможных уровнях.
К примеру, командование армии РФ уверяет Путина, что все военные цели достигнуты, аналитики утверждают, что экономика работает идеально, а советники утверждают, что президент США Дональд Трамп на стороне Москвы.
Главная проблема заключается в том, что эта "армия подхалимов" делает российского диктатора почти невосприимчивым к компромиссам в мирных переговорах.
По убеждению бывшего российского диктатора Бориса Бондарева, в целом ситуация в Кремле напоминает "эхо-камеру", где вся поступающая к Путину информация фактически дублирует российскую пропаганду.
Он также подтвердил журналистам, что годами дипломатов отправляли за границу с задачей отчитываться только о положительных результатах, а негативных для Путина просто не существовало.
