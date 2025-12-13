Президент Финляндии экстренно изменил свои планы "из-за критической ситуации в Украине"

Согласно данным издания Yle, лидер Финляндии Александер Стубб решил поучаствовать в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря, вместо того, чтобы ехать в США.

Стубб признал Украину приоритетом

О резком изменении планов лидера Финляндии журналистам сообщила канцелярия президента.

Согласно официальным данным, Стубб намеревался отправиться с официальным визитом в Техас в США.

Однако он решил отменить свою поездку "из-за критической ситуации в Украине".

Лидер Финляндии полетит 15 декабря в Германию — именно там он примет участие во встрече, посвященной возможному завершению российской войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц официально пригласил американскую делегацию присоединиться к встрече.

Приглашение последовало после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия касательно мирных усилий. Поделиться

Впоследствии глава Белого дома подтвердил существование споров, заявив, что во время беседы звучали "весьма сильные слова".

Все это указывает на разногласия касательно подхода, который поддерживают Штаты.