Президент Финляндии экстренно изменил свои планы "из-за критической ситуации в Украине"

Согласно данным издания Yle, лидер Финляндии Александер Стубб решил поучаствовать в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря, вместо того, чтобы ехать в США.
Главные тезисы
- Лидер Финляндии опредилил Украину приоритетом и примет участие в важных переговорах.
- К этой встрече должна присоединиться команда Дональда Трампа.
Стубб признал Украину приоритетом
О резком изменении планов лидера Финляндии журналистам сообщила канцелярия президента.
Согласно официальным данным, Стубб намеревался отправиться с официальным визитом в Техас в США.
Однако он решил отменить свою поездку "из-за критической ситуации в Украине".
Лидер Финляндии полетит 15 декабря в Германию — именно там он примет участие во встрече, посвященной возможному завершению российской войны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц официально пригласил американскую делегацию присоединиться к встрече.
Впоследствии глава Белого дома подтвердил существование споров, заявив, что во время беседы звучали "весьма сильные слова".
Все это указывает на разногласия касательно подхода, который поддерживают Штаты.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-