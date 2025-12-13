Президент Фінляндії екстрено змінив свої плани "через критичну ситуацію в Україні"
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Фінляндії екстрено змінив свої плани "через критичну ситуацію в Україні"

Стубб визначав Україну пріорітетом
Джерело:  Yle

Згідно з даними видання Yle, лідер Фінляндії Александер Стубб вирішив взяти участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні в понеділок, 15 грудня, замість того, щоб їхати до США.

Головні тези:

  • Лідер Фінляндії визначив Україну пріоритетом та візьме участь у важливих переговорах.
  • До цієї зустрічі повинна доєднатися також команда Дональда Трампа.

Стубб визначав Україну пріорітетом

Про різку зміну планів лідера Фінляндії журналістам повідомила канцелярія президента.

Згідно з офіційними даними, Стубб мав намір вирушити з офіційним візитом до Техасу в США.

Однак він вирішив скасувати свою поїздку "через критичну ситуацію в Україні".

Натомість лідер Фінляндії полетить 15 грудня до Німеччини — саме там він візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому завершенню російської війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже офіційно запросив американську делегацію доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Згодом очільник Білого дому підтвердив існування суперечок, заявивши, що під час бесіди лунали "досить сильні слова".

Усе це вказує на розбіжності щодо підходу, який підтримують Штати.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України
Фіала
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Інсайдери розкрили замисел Трампа
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа
Що не так з мирним планом Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?