Президент Фінляндії екстрено змінив свої плани "через критичну ситуацію в Україні"

Згідно з даними видання Yle, лідер Фінляндії Александер Стубб вирішив взяти участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні в понеділок, 15 грудня, замість того, щоб їхати до США.

Стубб визначав Україну пріорітетом

Про різку зміну планів лідера Фінляндії журналістам повідомила канцелярія президента.

Згідно з офіційними даними, Стубб мав намір вирушити з офіційним візитом до Техасу в США.

Однак він вирішив скасувати свою поїздку "через критичну ситуацію в Україні".

Натомість лідер Фінляндії полетить 15 грудня до Німеччини — саме там він візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому завершенню російської війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже офіційно запросив американську делегацію доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль. Поширити

Згодом очільник Білого дому підтвердив існування суперечок, заявивши, що під час бесіди лунали "досить сильні слова".

Усе це вказує на розбіжності щодо підходу, який підтримують Штати.