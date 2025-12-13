Оточення дурить Путіна та викривлює реальну картину війни
Оточення дурить Путіна та викривлює реальну картину війни

Путін
Джерело:  The Washington Post

Як повідомляє видання The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін оточив себе “армією підлабузників”, які щоденно брешуть йому про реальний стан справ у війні проти України. Фактично він не знає, що насправді відбувається на фронті та якою ціною армія РФ захоплює крихітні українські села.

Головні тези:

  • Ілюзія перемоги та міцності економіки робить диктатора несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах.
  • Саме тому домовитися з ним про завершення війни практично неможливо. 

Путін живе в ілюзіях та не хоче знати правду

Згідно з даними журналістів, викривлення реальності для диктатора відбувається на усіх можливих рівнях.

До прикладу, командування армії РФ запевняє Путіна, що всі військові цілі досягнуті, аналітики стверджують, що економіка працює ідеально, а радники переконують, що президент США Дональд Трамп на боці Москви.

Головна проблема полягає в тому, що ця “армія підлабузників” робить російського диктатора майже несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах.

Останній мирний план США, який більшість оглядачів вважає упередженим проти Росії, навряд чи буде прийнятий Кремлем саме через відчуття перемоги та міцності економіки.

На переконання колишнього російського диктатора Бориса Бондарєва, загалом ситуація у Кремлі нагадує "ехо-камеру", де вся інформація, яка надходить до Путіна, лише фактично дублює російську пропаганду.

Він також підтвердив журналістам, що роками дипломатів відправляли за кордон із завданням звітувати лише про позитивні результати, а негативних для Путіна просто не існувало.

