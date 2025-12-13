Оточення дурить Путіна та викривлює реальну картину війни

Як повідомляє видання The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін оточив себе “армією підлабузників”, які щоденно брешуть йому про реальний стан справ у війні проти України. Фактично він не знає, що насправді відбувається на фронті та якою ціною армія РФ захоплює крихітні українські села.
Головні тези:
- Ілюзія перемоги та міцності економіки робить диктатора несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах.
- Саме тому домовитися з ним про завершення війни практично неможливо.
Путін живе в ілюзіях та не хоче знати правду
Згідно з даними журналістів, викривлення реальності для диктатора відбувається на усіх можливих рівнях.
До прикладу, командування армії РФ запевняє Путіна, що всі військові цілі досягнуті, аналітики стверджують, що економіка працює ідеально, а радники переконують, що президент США Дональд Трамп на боці Москви.
Головна проблема полягає в тому, що ця “армія підлабузників” робить російського диктатора майже несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах.
На переконання колишнього російського диктатора Бориса Бондарєва, загалом ситуація у Кремлі нагадує "ехо-камеру", де вся інформація, яка надходить до Путіна, лише фактично дублює російську пропаганду.
Він також підтвердив журналістам, що роками дипломатів відправляли за кордон із завданням звітувати лише про позитивні результати, а негативних для Путіна просто не існувало.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-