Оточення дурить Путіна та викривлює реальну картину війни

Як повідомляє видання The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін оточив себе “армією підлабузників”, які щоденно брешуть йому про реальний стан справ у війні проти України. Фактично він не знає, що насправді відбувається на фронті та якою ціною армія РФ захоплює крихітні українські села.

Путін живе в ілюзіях та не хоче знати правду

Згідно з даними журналістів, викривлення реальності для диктатора відбувається на усіх можливих рівнях.

До прикладу, командування армії РФ запевняє Путіна, що всі військові цілі досягнуті, аналітики стверджують, що економіка працює ідеально, а радники переконують, що президент США Дональд Трамп на боці Москви.

Головна проблема полягає в тому, що ця “армія підлабузників” робить російського диктатора майже несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах.

Останній мирний план США, який більшість оглядачів вважає упередженим проти Росії, навряд чи буде прийнятий Кремлем саме через відчуття перемоги та міцності економіки.

На переконання колишнього російського диктатора Бориса Бондарєва, загалом ситуація у Кремлі нагадує "ехо-камеру", де вся інформація, яка надходить до Путіна, лише фактично дублює російську пропаганду.