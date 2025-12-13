РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна

13 грудня Російський добровольчий корпус офіційно звернувся до опозиції та громадськості у країні агресорці РФ. На переконання бійців, які уже багато років воюють на боці України, саме зараз, як ніколи досі, є можливість для делегітимації злочинного режиму диктатора Володимира Путіна.

Настав час знищити режим Путіна

РДК звертає увагу на те, що виключення країни-агресорки з Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дало можливість сформувати об'єднану опозиційну платформу.

Що важливо розуміти, вона може оголосити себе альтернативним політичним полюсом репрезентації Росії та її громадян.

І як ніколи важливо, незважаючи на розбіжності, критичне ставлення один до одного та конкуренцію підходів, об'єднати зусилля та виступити єдиним фронтом. Тільки так ми сприйматимемося як єдина, легітимна та відповідальна альтернатива кремлівській системі.

На переконання РДК, просто зараз альтернативна Росія має можливість по праву зайняти місце, яке раніше займали членик команди Путіна.

З цієї трибуни нарешті звучатимуть голоси тих, хто роками говорив про неприпустимість співпраці з кремлівським режимом та справжні проблеми громадян Росії. Голоси тих, хто своєю роботою регулярно послаблював тиск режиму Кремля громадянською участю та збройним спротивом.

Російський Добровольчий Корпус закликає усіх своїх потенційних союзників відкинути всі образи та конфлікти задля реалізації ключового завдання всієї опозиції — знищення режиму Путіна та повернення собі Батьківщини.