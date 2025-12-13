РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна

13 грудня Російський добровольчий корпус офіційно звернувся до опозиції та громадськості у країні агресорці РФ. На переконання бійців, які уже багато років воюють на боці України, саме зараз, як ніколи досі, є можливість для делегітимації злочинного режиму диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- РДК має намір створити коаліцію, яка стане альтернативою владі РФ.
- Вона буде представляти опозицію в усталеній та міжнародно визнаній політичній структурі Європи.
Настав час знищити режим Путіна
РДК звертає увагу на те, що виключення країни-агресорки з Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дало можливість сформувати об'єднану опозиційну платформу.
Що важливо розуміти, вона може оголосити себе альтернативним політичним полюсом репрезентації Росії та її громадян.
На переконання РДК, просто зараз альтернативна Росія має можливість по праву зайняти місце, яке раніше займали членик команди Путіна.
Російський Добровольчий Корпус закликає усіх своїх потенційних союзників відкинути всі образи та конфлікти задля реалізації ключового завдання всієї опозиції — знищення режиму Путіна та повернення собі Батьківщини.
Щоб більше дізнатися про РДК та його ідеологію — дивіться документальну стрічку Online.UA:
