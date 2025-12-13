РДК призывает российскую оппозицию и общественность отстранить режим Путина

13 декабря Российский добровольческий корпус официально обратился к оппозиции и общественности в стране в агрессорке РФ. По убеждению бойцов, которые уже много лет воюют на стороне Украины, именно сейчас, как никогда до сих пор, есть возможность для делегитимации преступного режима диктатора Владимира Путина.

Пора уничтожить режим Путина

РДК обращает внимание на то, что исключение страны-агрессорки из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дало возможность сформировать объединенную оппозиционную платформу.

Что важно понимать, она может объявить себя альтернативным политическим полюсом репрезентации России и ее граждан.

И как никогда важно, несмотря на разногласия, критическое отношение друг к другу и конкуренцию подходов, объединить усилия и выступить единым фронтом. Только так мы будем восприниматься как единственная, легитимная и ответственная альтернатива кремлевской системе. Поделиться

По убеждению РДК, сейчас альтернативная Россия имеет возможность по праву занять место, которое ранее занимали члены команды Путина.

С этой трибуны, наконец, будут звучать голоса тех, кто годами говорил о недопустимости сотрудничества с кремлевским режимом и настоящих проблемах граждан России. Голоса тех, кто своей работой регулярно ослаблял давление режима Кремля гражданским участием и вооруженным сопротивлением. Поделиться

Российский Добровольческий Корпус призывает всех своих потенциальных союзников отбросить все обиды и конфликты для реализации ключевой задачи всей оппозиции — уничтожение Путина и возвращение себе Родины.