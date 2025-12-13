13 декабря Российский добровольческий корпус официально обратился к оппозиции и общественности в стране в агрессорке РФ. По убеждению бойцов, которые уже много лет воюют на стороне Украины, именно сейчас, как никогда до сих пор, есть возможность для делегитимации преступного режима диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- РДК намерен создать коалицию, которая станет альтернативой властям РФ.
- Она будет представлять оппозицию в устоявшейся и международно признанной политической структуре Европы.
Пора уничтожить режим Путина
РДК обращает внимание на то, что исключение страны-агрессорки из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дало возможность сформировать объединенную оппозиционную платформу.
Что важно понимать, она может объявить себя альтернативным политическим полюсом репрезентации России и ее граждан.
По убеждению РДК, сейчас альтернативная Россия имеет возможность по праву занять место, которое ранее занимали члены команды Путина.
Российский Добровольческий Корпус призывает всех своих потенциальных союзников отбросить все обиды и конфликты для реализации ключевой задачи всей оппозиции — уничтожение Путина и возвращение себе Родины.
