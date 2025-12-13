РДК призывает российскую оппозицию и общественность отстранить режим Путина
Категория
Политика
Дата публикации

РДК призывает российскую оппозицию и общественность отстранить режим Путина

Пора уничтожить режим Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

13 декабря Российский добровольческий корпус официально обратился к оппозиции и общественности в стране в агрессорке РФ. По убеждению бойцов, которые уже много лет воюют на стороне Украины, именно сейчас, как никогда до сих пор, есть возможность для делегитимации преступного режима диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • РДК намерен создать коалицию, которая станет альтернативой властям РФ.
  • Она будет представлять оппозицию в устоявшейся и международно признанной политической структуре Европы.

Пора уничтожить режим Путина

РДК обращает внимание на то, что исключение страны-агрессорки из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дало возможность сформировать объединенную оппозиционную платформу.

Что важно понимать, она может объявить себя альтернативным политическим полюсом репрезентации России и ее граждан.

И как никогда важно, несмотря на разногласия, критическое отношение друг к другу и конкуренцию подходов, объединить усилия и выступить единым фронтом. Только так мы будем восприниматься как единственная, легитимная и ответственная альтернатива кремлевской системе.

По убеждению РДК, сейчас альтернативная Россия имеет возможность по праву занять место, которое ранее занимали члены команды Путина.

С этой трибуны, наконец, будут звучать голоса тех, кто годами говорил о недопустимости сотрудничества с кремлевским режимом и настоящих проблемах граждан России. Голоса тех, кто своей работой регулярно ослаблял давление режима Кремля гражданским участием и вооруженным сопротивлением.

Российский Добровольческий Корпус призывает всех своих потенциальных союзников отбросить все обиды и конфликты для реализации ключевой задачи всей оппозиции — уничтожение Путина и возвращение себе Родины.

Чтобы узнать больше о РДК и его идеологии — смотрите документальный фильм Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали уничтожение военных РФ в Волчанске на Харьковщине — видео
рдк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ и "Яндекс" создали фейковые сайты РДК и ЛСР
Бойцы ЛСР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм Online.UA о РДК "Бледной моли — конец" покажут в эфире Национального телемарафона
Никитин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?