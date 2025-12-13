13 грудня спецпосланець американського президента в Білорусі Джон Коул офіційно підтвердив, що Дональд Трамп вирішив звільнити від санкцій білоруський калій.

Санкційний тиск на Білорусь продовжує слабшати

Офіційний Мінські повідомляє, що переговори білоруського диктатора Олександра Лукашенка зі спецпосланцем США продовжилися в суботу, 13 грудня.

Відповідно до вказівок президента Трампа, США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз, — офіційно підтвердив Джон Коул. Поширити

За словами останнього, перемовини щодо скасування санкцій буде продовжуватися і в майбутньому.

Спецпредставник Дональда Трампа чітко дав зрозуміти, що на тлі стабілізації відносин між Вашингтоном та Мінськом дедалі більша кількість санкцій буде деактивована.

Команда президента США, мовляв, плекає надію, що настане час, коли всі обмеження залишаться в минулому.