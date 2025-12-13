Трамп наказав скасувати частину санкцій проти Білорусі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп наказав скасувати частину санкцій проти Білорусі

Лукашенко
Read in English
Джерело:  online.ua

13 грудня спецпосланець американського президента в Білорусі Джон Коул офіційно підтвердив, що Дональд Трамп вирішив звільнити від санкцій білоруський калій.

Головні тези:

  • США натякнули, що можуть скасувати абсолютно всі санкції проти Білорусі.
  • Таким чином Трамп, мовляв, намагається нормалізувати відносини з Мінськом.

Санкційний тиск на Білорусь продовжує слабшати

Офіційний Мінські повідомляє, що переговори білоруського диктатора Олександра Лукашенка зі спецпосланцем США продовжилися в суботу, 13 грудня.

Відповідно до вказівок президента Трампа, США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз, — офіційно підтвердив Джон Коул.

За словами останнього, перемовини щодо скасування санкцій буде продовжуватися і в майбутньому.

Спецпредставник Дональда Трампа чітко дав зрозуміти, що на тлі стабілізації відносин між Вашингтоном та Мінськом дедалі більша кількість санкцій буде деактивована.

Команда президента США, мовляв, плекає надію, що настане час, коли всі обмеження залишаться в минулому.

Що важливо розуміти, останні кілька місяців адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом Олександра Лукашенка, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів, а також багатьох українських бранців.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко помилував 31 громадянина України
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп і Лукашенко проводять таємні перемовини — яка мета
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко цинічно заявив про близький кінець війни Росії проти України
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?