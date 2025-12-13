Трамп наказав скасувати частину санкцій проти Білорусі

13 грудня спецпосланець американського президента в Білорусі Джон Коул офіційно підтвердив, що Дональд Трамп вирішив звільнити від санкцій білоруський калій.
Головні тези:
- США натякнули, що можуть скасувати абсолютно всі санкції проти Білорусі.
- Таким чином Трамп, мовляв, намагається нормалізувати відносини з Мінськом.
Санкційний тиск на Білорусь продовжує слабшати
Офіційний Мінські повідомляє, що переговори білоруського диктатора Олександра Лукашенка зі спецпосланцем США продовжилися в суботу, 13 грудня.
За словами останнього, перемовини щодо скасування санкцій буде продовжуватися і в майбутньому.
Спецпредставник Дональда Трампа чітко дав зрозуміти, що на тлі стабілізації відносин між Вашингтоном та Мінськом дедалі більша кількість санкцій буде деактивована.
Команда президента США, мовляв, плекає надію, що настане час, коли всі обмеження залишаться в минулому.
Що важливо розуміти, останні кілька місяців адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом Олександра Лукашенка, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів, а також багатьох українських бранців.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-