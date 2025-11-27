Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського не блокувати переговорний процес і шукати компроміси, зокрема у територіальних питаннях.
Головні тези:
- Лукашенко закликав Зеленського шукати компроміси щодо територіальних питань України.
- Він вважає, що Україна повинна дати перевагу мирним угодам, щоб не втратити країну.
- Лукашенко висловив думку про працездатність мирного плану, який, на його думку, є гарною основою для переговорів.
Лукашенко цинічно закликав Зеленського до компромісів у питаннях територій України
За словами Лукашенка, якби Україна нібито дотримувалася Мінських угод, війни можна було б уникнути, і країна залишалася б у межах 1991 року.
Посіпака Путіна наголосив, що, аби зберегти країну та її ресурси — зокрема вихід до моря, Одесу й Миколаїв — необхідно враховувати реальну ситуацію на фронті.
Зараз, як у нас кажуть, м’яч на боці України. І я вважаю, що у зв’язку з тими подіями, які розгортаються на фронті, Україна піде на цю мирну угоду. Інакше вона повністю втратить країну.
Він підкреслив, що мирний план США "створений поспіхом", і в ньому потрібно прописати всі деталі без широких трактувань. Водночас Лукашенко наголосив, що "як ніколи вірить" у близький кінець війни.
За його брехливими словами, Росія виявилася більш спроможною домовлятися, ніж Україна, і тому говорити про те, що враховано позицію Москви, а України — ні, нібито неправильно. Лукашенко також висловив думку, що Євросоюз нині негативно впливає на ситуацію.
