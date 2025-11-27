Лукашенко цинично заявил о близком конце войны России против Украины
Лукашенко цинично заявил о близком конце войны России против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не блокировать переговорный процесс и искать компромиссы, в том числе в территориальных вопросах.

Главные тезисы

  • Лукашенко призвал президента Украины искать компромиссы по территориальным вопросам для избежания потери страны.
  • Он выразил уверенность в работоспособности мирного плана и считает его хорошей основой для переговоров.
  • Лукашенко заявил о вере в близкий конец войны и упомянул неофициальный вариант мирного плана.

Лукашенко цинично призвал Зеленского к компромиссам по вопросам территорий Украины

По словам Лукашенко, если бы Украина якобы соблюдала Минские соглашения, войны можно было бы избежать, и страна оставалась бы в пределах 1991 года.

Он посоветовал Зеленскому не блокировать переговорный процесс и договариваться, даже если часть вопросов, в частности, относительно территорий, следует оставить на позже.

муртад Путина подчеркнул, что, чтобы сохранить страну и ее ресурсы — в частности выход к морю, Одессу и Николаев — необходимо учитывать реальную ситуацию на фронте.

Сейчас, как говорится, мяч на стороне Украины. И я считаю, что в связи с теми событиями, которые разворачиваются на фронте, Украина пойдет на это мирное соглашение. Иначе она полностью потеряет страну.

Он подчеркнул, что мирный план США "создан наспех", и в нем нужно прописать все детали без широких трактовок. В то же время Лукашенко подчеркнул, что "как никогда верит" в близкий конец войны.

Я понимаю, что у нас есть предыдущий, неофициальный вариант. Когда его передадут официально россиянам, можно будет говорить о конкретных деталях. Но я уже сегодня сказал, что план работоспособен и Владимир Владимирович признает его хорошей основой для переговоров.

По его лживым словам, Россия оказалась более способной договариваться, чем Украина, и поэтому говорить о том, что учтена позиция Москвы, а Украина — нет, якобы неправильно. Лукашенко также выразил мнение, что Евросоюз негативно влияет на ситуацию.

