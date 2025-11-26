Трамп и Лукашенко проводят тайные переговоры — какая цель
Трамп и Лукашенко проводят тайные переговоры — какая цель

Лукашенко
Источник:  Reuters

Команды американского лидера Дональда Трампа и белорусского диктатора Александра Лукашенко проводят переговоры о возможности увольнения Минском по меньшей мере 100 политических пленников. Это должно произойти в обозримом будущем.

Главные тезисы

  • Детали будущего соглашения между Минском и Вашингтоном пока неизвестны.
  • Одной из возможных мер может быть смягчение санкций США против Беларуси.

Чего ждать от Трампа и Лукашенко

Как удалось узнать Reuters от своих анонимных источников, Белый дом настроен сделать все возможное для освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения с режимом беларуского диктатора.

Пока журналисты не смогли выяснить, какие именно политические пленники могут быть освобождены и когда именно это может произойти, однако команда Дональда Трампа хочет это сделать как можно скорее.

Что важно понимать, администрация президента США отказалась от комментариев, а беларуское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос СМИ.

Кроме того, пока трудно сказать, что именно Белый дом планирует предложить режиму Лукашенко в обмен на соглашение об освобождении заключенных.

Одной из мер, которую американские чиновники неофициально обсуждали в этом году, является смягчение санкций США в отношении калийной отрасли Беларуси. Беларусь является одним из основных мировых поставщиков ингредиентов для удобрений, — рассказывают инсайдеры СМИ.

Домой из Беларуси вернулся 31 украинец

