Трамп і Лукашенко проводять таємні перемовини — яка мета
Трамп і Лукашенко проводять таємні перемовини — яка мета

Лукашенко
Джерело:  Reuters

Команди американського лідера Дональда Трампа та білоруського диктатора Олександра Лукашенка проводять переговори щодо можливості звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних бранців. Це має статися у найближчому майбутньому.

Головні тези:

  • Деталі майбутньої угоди між Мінськом та Вашингтоном наразі невідомі.
  • Одним з можливих заходів може бути пом'якшення санкцій США проти Білорусі.

Чого очікувати від Трампа і Лукашенка

Як вдалося дізнатися Reuters від своїх анонімних джерел, Білий дім налаштований зробити все можливе задля звільнення понад 100 ув'язнених в межах однієї угоди з режимом білоруського диктатора.

Поки журналісти не змогли з'ясувати, які саме політичні бранці можуть бути звільнені і коли саме це може статися, однак команда Дональда Трампа хоче це зробити якомога швидше.

Що важливо розуміти, адміністрація президента США відмовилася від коментарів, а білоруське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит ЗМІ.

Окрім того, досі важко сказати, що саме Білий дім планує запропонувати режиму Лукашенку в обмін на угоду про звільнення ув'язнених.

Одним із заходів, який американські посадовці неофіційно обговорювали цього року, є пом'якшення санкцій США щодо калійної галузі Білорусі. Білорусь є одним з основних світових постачальників інгредієнтів для добрив, — розповідають інсайдери ЗМІ.

