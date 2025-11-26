Трамп і Лукашенко проводять таємні перемовини — яка мета

Команди американського лідера Дональда Трампа та білоруського диктатора Олександра Лукашенка проводять переговори щодо можливості звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних бранців. Це має статися у найближчому майбутньому.

Чого очікувати від Трампа і Лукашенка

Як вдалося дізнатися Reuters від своїх анонімних джерел, Білий дім налаштований зробити все можливе задля звільнення понад 100 ув'язнених в межах однієї угоди з режимом білоруського диктатора.

Поки журналісти не змогли з'ясувати, які саме політичні бранці можуть бути звільнені і коли саме це може статися, однак команда Дональда Трампа хоче це зробити якомога швидше.

Що важливо розуміти, адміністрація президента США відмовилася від коментарів, а білоруське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит ЗМІ.

Окрім того, досі важко сказати, що саме Білий дім планує запропонувати режиму Лукашенку в обмін на угоду про звільнення ув'язнених.