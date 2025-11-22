Україна повернула додому 31 бранця режиму Лукашенка

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив, що 22 листопада між Україною та Білоруссю відбувся процес повернення цивільних осіб. Завдяки успішним перемовинам з офіційним Мінськом вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь.

Додому з Білорусі повернувся 31 українець

Реалізацію цього процесу забезпечив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням глави держави Володимира Зеленського.

В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки — 18 років, найстаршому — 58 років. Поширити

Фото: Koord_shtab

КШППВ звертає увагу на те, що серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, КШППВ висловлює вдячність усім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу.

Також вказано, що визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.