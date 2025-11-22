Україна повернула додому 31 бранця режиму Лукашенка

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив, що 22 листопада між Україною та Білоруссю відбувся процес повернення цивільних осіб. Завдяки успішним перемовинам з офіційним Мінськом вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь.
Головні тези:
- Звільнення українських бранців вдалося добитися завдяки президенту США Дональду Трампу.
- Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби.
Додому з Білорусі повернувся 31 українець
Реалізацію цього процесу забезпечив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням глави держави Володимира Зеленського.
КШППВ звертає увагу на те, що серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.
Окрім того, КШППВ висловлює вдячність усім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу.
Також вказано, що визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.
