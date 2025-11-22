Україна повернула додому 31 бранця режиму Лукашенка
Україна
Україна повернула додому 31 бранця режиму Лукашенка

КШППВ
Додому з Білорусі повернувся 31 українець

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив, що 22 листопада між Україною та Білоруссю відбувся процес повернення цивільних осіб. Завдяки успішним перемовинам з офіційним Мінськом вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь. 

Головні тези:

  • Звільнення українських бранців вдалося добитися завдяки президенту США Дональду Трампу.
  • Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби.

Додому з Білорусі повернувся 31 українець

Реалізацію цього процесу забезпечив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням глави держави Володимира Зеленського.

В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки — 18 років, найстаршому — 58 років.

Фото: Koord_shtab

КШППВ звертає увагу на те, що серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф, — йдеться в офіційній заяві.

Фото: Koord_shtab

Окрім того, КШППВ висловлює вдячність усім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу.

Також вказано, що визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Координаційний штаб продовжує свою роботу. Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!

