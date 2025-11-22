"Запаліть свічку". Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. 22 листопада глава держави Володимир Зеленський звернувся до нації й нагадав про російські злочини, які забрали мільйони невинних життів.
Головні тези:
- 22 листопада, о 16:00, українці запалять свічки біля свого вікна в памʼять про всіх дітей, жінок і чоловіків, які загинули від штучного голоду.
- Зеленський пообіцяв, що Росія більше ніколи не буде господаркою на нашій землі.
22 листопада — День пам'яті жертв голодоморів
Як зазначив глава держави, український народ ніколи не забуде, хто саме вбив мільйони невинних людей.
Російська влада не лише морила голодом, а й завадила народженню мільйонів нових українців.
Попри те, що минули десятки років, нація знову вимушена захищатися від Росії, яка не змінилася й знову несе смерть.
На цьому тлі Зеленський пообіцяв, що Росія точно більше не буде господарем в нашій домівці, адже український народ не збирається здаватися.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-