"Запаліть свічку". Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. 22 листопада глава держави Володимир Зеленський звернувся до нації й нагадав про російські злочини, які забрали мільйони невинних життів.

22 листопада — День пам'яті жертв голодоморів

Сьогодні, о 16-й годині, усюди, де є українці, біля вікон горітимуть свічки пам’яті. Ці мільйони доказів пам’яті про жертв одного з найстрашніших злочинів в історії людства скажуть про те, що українці не забули мільйонів убитих Голодомором і ніколи не пробачать Москві цей геноцид. Володимир Зеленський Президент України

Фото: V_Zelenskiy_official

Як зазначив глава держави, український народ ніколи не забуде, хто саме вбив мільйони невинних людей.

Російська влада не лише морила голодом, а й завадила народженню мільйонів нових українців.

Фото: V_Zelenskiy_official

Попри те, що минули десятки років, нація знову вимушена захищатися від Росії, яка не змінилася й знову несе смерть.

Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті. Вічна пам’ять усім жертвам голодоморів-геноцидів. Сьогодні, о 16:00, де б ви не були — в Україні чи за кордоном, — запаліть свічку біля свого вікна в памʼять про всіх дітей, жінок і чоловіків, які загинули від штучного голоду. Поширити

Фото: V_Zelenskiy_official

На цьому тлі Зеленський пообіцяв, що Росія точно більше не буде господарем в нашій домівці, адже український народ не збирається здаватися.