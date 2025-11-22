"Зажгите свечу". Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв голодоморов
Категория
Украина
Дата публикации

"Зажгите свечу". Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв голодоморов

Владимир Зеленский
22 ноября – День памяти жертв голодоморов
Читати українською

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. 22 ноября глава государства Владимир Зеленский обратился к нации и напомнил о российских преступлениях, которые унесли миллионы невинных жизней.

Главные тезисы

  • 22 ноября, в 16:00, украинцы зажгут свечи у своего окна в память обо всех детях, женщинах и мужчинах, погибших от искусственного голода.
  • Зеленский пообещал, что Россия больше никогда не будет хозяйкой на нашей земле.

22 ноября — День памяти жертв голодоморов

Сегодня, в 16:00, везде, где есть украинцы, у окон будут гореть свечи памяти. Эти миллионы доказательств памяти о жертвах одного из самых страшных преступлений в истории человечества скажут о том, что украинцы не забыли миллионы убитых Голодомором и никогда не простят Москве этот геноцид.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: V_Zelenskiy_official

Как отметил глава государства, украинский народ никогда не забудет, кто убил миллионы невинных людей.

Российские власти не только морили голодом, но и помешали рождению миллионов новых украинцев.

Фото: V_Zelenskiy_official

Несмотря на то, что прошли десятки лет, нация снова вынуждена защищаться от России, которая не изменилась и снова несет смерть.

Мы должны быть едины в нашей защите так же, как мы едины в сохранении нашей национальной памяти. Вечная память всем жертвам голодоморов-геноцидов. Сегодня, в 16:00, где бы вы ни были — в Украине или за границей, — зажгите свечу у своего окна в память обо всех детях, женщинах и мужчинах, погибших от искусственного голода.

Фото: V_Zelenskiy_official

На этом фоне Зеленский пообещал, что Россия точно больше не будет хозяином в нашем доме, ведь украинский народ не собирается сдаваться.

