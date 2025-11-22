"Зажгите свечу". Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв голодоморов

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. 22 ноября глава государства Владимир Зеленский обратился к нации и напомнил о российских преступлениях, которые унесли миллионы невинных жизней.
Главные тезисы
- 22 ноября, в 16:00, украинцы зажгут свечи у своего окна в память обо всех детях, женщинах и мужчинах, погибших от искусственного голода.
- Зеленский пообещал, что Россия больше никогда не будет хозяйкой на нашей земле.
22 ноября — День памяти жертв голодоморов
Как отметил глава государства, украинский народ никогда не забудет, кто убил миллионы невинных людей.
Российские власти не только морили голодом, но и помешали рождению миллионов новых украинцев.
Несмотря на то, что прошли десятки лет, нация снова вынуждена защищаться от России, которая не изменилась и снова несет смерть.
На этом фоне Зеленский пообещал, что Россия точно больше не будет хозяином в нашем доме, ведь украинский народ не собирается сдаваться.
