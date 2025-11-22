Украинские войска поразили 2 района сосредоточения армии РФ
Украина
Украинские войска поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Воздушные Силы ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 ноября 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успели успешно атаковать сразу два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

  • Начался 1368 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • 21 ноября на фронте произошло 250 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 22.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 163 340 (+1 170) человек;

  • танков — 11 361 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 607 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 34 559 (+9) ед;

  • РСЗО — 1 547 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 248 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 82 842 (+222) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 67 842 (+74) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы.

Кроме этого, произвел 3843 обстрела, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

