Українські війська уразили 2 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України встигли успішно атакувати одразу два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 22 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 163 340 (+1 170) осіб;

танків — 11 361 (+4) од;

бойових броньованих машин — 23 607 (+7) од;

артилерійських систем — 34 559 (+9) од;

РСЗВ — 1 547 (+1) од;

засобів ППО — 1 248 (+1) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82 842 (+222) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 67 842 (+74) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.