Українські війська уразили 2 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України встигли успішно атакувати одразу два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1368 день повномасштабної війни РФ проти України.
- 21 листопада на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 163 340 (+1 170) осіб;
танків — 11 361 (+4) од;
бойових броньованих машин — 23 607 (+7) од;
артилерійських систем — 34 559 (+9) од;
РСЗВ — 1 547 (+1) од;
засобів ППО — 1 248 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82 842 (+222) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 67 842 (+74) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби.
Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.
