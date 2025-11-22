Українські війська уразили 2 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська уразили 2 райони зосередження армії РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України встигли успішно атакувати одразу два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1368 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • 21 листопада на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 163 340 (+1 170) осіб;

  • танків — 11 361 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 23 607 (+7) од;

  • артилерійських систем — 34 559 (+9) од;

  • РСЗВ — 1 547 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 248 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82 842 (+222) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 67 842 (+74) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України
Деякі американські політики не підтримують план Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вже почали ослаблювати санкції проти РФ
США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп призначив нового спецпредставника — він вирушить до Путіна
Трамп налаштований швидко завершити війну РФ проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?