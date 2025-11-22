Украина вернула домой 31 пленника режима Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула домой 31 пленника режима Лукашенко

КШВОВ
Домой из Беларуси вернулся 31 украинец
Читати українською

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) сообщил, что 22 ноября между Украиной и Беларусью состоялся процесс возвращения гражданских лиц. Благодаря успешным переговорам с официальным Минском удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которого удерживали на территории Республики Беларусь.

Главные тезисы

  • Освобождения украинских пленников удалось добиться благодаря президенту США Дональду Трампу.
  • Среди граждан есть больные тяжелыми болезнями.

Домой из Беларуси вернулся 31 украинец

Реализацию этого процесса обеспечил Координационный штаб по обращению с военнопленными по поручению главы государства Владимира Зеленского.

В Украину возвращаются женщины и мужчины, которые были задержаны на территории Беларуси и приговорены к разным срокам заключения — от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки — 18 лет, самому старшему — 58 лет.

Фото: Koord_shtab

КШППВ обращает внимание на то, что среди граждан есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и России, — сказано в официальном заявлении.

Фото: Koord_shtab

Кроме того, КШППВ выражает благодарность всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу.

Также отмечено, что освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Координационный штаб продолжает свою работу. Работаем над возвращением всех! Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что обсуждали команды Зеленского и Трампа в Киеве — данные инсайдеров
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Зажгите свечу". Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв голодоморов
Владимир Зеленский
22 ноября – День памяти жертв голодоморов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?