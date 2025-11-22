Украина вернула домой 31 пленника режима Лукашенко

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) сообщил, что 22 ноября между Украиной и Беларусью состоялся процесс возвращения гражданских лиц. Благодаря успешным переговорам с официальным Минском удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которого удерживали на территории Республики Беларусь.
Главные тезисы
- Освобождения украинских пленников удалось добиться благодаря президенту США Дональду Трампу.
- Среди граждан есть больные тяжелыми болезнями.
Домой из Беларуси вернулся 31 украинец
Реализацию этого процесса обеспечил Координационный штаб по обращению с военнопленными по поручению главы государства Владимира Зеленского.
КШППВ обращает внимание на то, что среди граждан есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.
Кроме того, КШППВ выражает благодарность всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу.
Также отмечено, что освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
