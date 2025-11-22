Украина вернула домой 31 пленника режима Лукашенко

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) сообщил, что 22 ноября между Украиной и Беларусью состоялся процесс возвращения гражданских лиц. Благодаря успешным переговорам с официальным Минском удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которого удерживали на территории Республики Беларусь.

Домой из Беларуси вернулся 31 украинец

Реализацию этого процесса обеспечил Координационный штаб по обращению с военнопленными по поручению главы государства Владимира Зеленского.

В Украину возвращаются женщины и мужчины, которые были задержаны на территории Беларуси и приговорены к разным срокам заключения — от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки — 18 лет, самому старшему — 58 лет. Поделиться

Фото: Koord_shtab

КШППВ обращает внимание на то, что среди граждан есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и России, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Фото: Koord_shtab

Кроме того, КШППВ выражает благодарность всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу.

Также отмечено, что освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.