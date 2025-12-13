13 декабря спецпосланник американского президента в Беларуси Джон Коул официально подтвердил, что Дональд Трамп решил освободить от санкций беларуский калий.

Санкционное давление на Беларусь продолжает ослабевать

Официальный Минский сообщает, что переговоры беларуского диктатора Александра Лукашенко со спецпосланником США продолжились в субботу, 13 декабря.

Согласно указаниям президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас, — официально подтвердил Джон Коул. Поделиться

По словам последнего, переговоры по отмене санкций будут продолжаться и в будущем.

Спецпредставитель Дональда Трампа четко дал понять, что на фоне стабилизации отношений между Вашингтоном и Минском все большее количество санкций будет деактивировано.

Команда президента США, мол, питает надежду, что придет время, когда все ограничения останутся в прошлом.