Трамп приказал отменить часть санкций против Беларуси

13 декабря спецпосланник американского президента в Беларуси Джон Коул официально подтвердил, что Дональд Трамп решил освободить от санкций беларуский калий.
Главные тезисы
- США намекнули, что могут отменить абсолютно все санкции против Беларуси.
- Таким образом, Трамп, мол, пытается нормализовать отношения с Минском.
Санкционное давление на Беларусь продолжает ослабевать
Официальный Минский сообщает, что переговоры беларуского диктатора Александра Лукашенко со спецпосланником США продолжились в субботу, 13 декабря.
По словам последнего, переговоры по отмене санкций будут продолжаться и в будущем.
Спецпредставитель Дональда Трампа четко дал понять, что на фоне стабилизации отношений между Вашингтоном и Минском все большее количество санкций будет деактивировано.
Команда президента США, мол, питает надежду, что придет время, когда все ограничения останутся в прошлом.
Что важно понимать, последние несколько месяцев администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом Александра Лукашенко, свидетельством чего стало освобождение 52 беларуских политзаключенных, а также многих украинских пленников.
