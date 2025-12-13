Трамп приказал отменить часть санкций против Беларуси
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп приказал отменить часть санкций против Беларуси

Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

13 декабря спецпосланник американского президента в Беларуси Джон Коул официально подтвердил, что Дональд Трамп решил освободить от санкций беларуский калий.

Главные тезисы

  • США намекнули, что могут отменить абсолютно все санкции против Беларуси.
  • Таким образом, Трамп, мол, пытается нормализовать отношения с Минском.

Санкционное давление на Беларусь продолжает ослабевать

Официальный Минский сообщает, что переговоры беларуского диктатора Александра Лукашенко со спецпосланником США продолжились в субботу, 13 декабря.

Согласно указаниям президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас, — официально подтвердил Джон Коул.

По словам последнего, переговоры по отмене санкций будут продолжаться и в будущем.

Спецпредставитель Дональда Трампа четко дал понять, что на фоне стабилизации отношений между Вашингтоном и Минском все большее количество санкций будет деактивировано.

Команда президента США, мол, питает надежду, что придет время, когда все ограничения останутся в прошлом.

Что важно понимать, последние несколько месяцев администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом Александра Лукашенко, свидетельством чего стало освобождение 52 беларуских политзаключенных, а также многих украинских пленников.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Лукашенко проводят тайные переговоры — какая цель
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко цинично заявил о близком конце войны России против Украины
Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?