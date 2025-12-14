"Ситуація складна". Зеленський розкрив наслідки нових атак РФ
Україна
"Ситуація складна". Зеленський розкрив наслідки нових атак РФ

Володимир Зеленський
Зеленський визнав складність ситуації

Вранці 14 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що від учорашнього дня всі українські служби залучені до процесу відновлення постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці.

Головні тези:

  • Через атаки РФ сотні тисяч українських сімей досі залишаються без світла.
  • Президент розкрив масштаби російського терору протягом минулого тижня. 

Зеленський визнав складність ситуації

Ситуація все ще складна — сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що російський диктатор Путін затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українському народу.

Що важливо розуміти, лише протягом минулого тижня ворог випустив понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає, — наголосив Володимир Зеленський.

