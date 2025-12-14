"Ситуація складна". Зеленський розкрив наслідки нових атак РФ

Ситуація все ще складна — сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені.