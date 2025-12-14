"Ситуація складна". Зеленський розкрив наслідки нових атак РФ

Вранці 14 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що від учорашнього дня всі українські служби залучені до процесу відновлення постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці.
Головні тези:
- Через атаки РФ сотні тисяч українських сімей досі залишаються без світла.
- Президент розкрив масштаби російського терору протягом минулого тижня.
Зеленський визнав складність ситуації
Глава держави звернув увагу на те, що російський диктатор Путін затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українському народу.
Що важливо розуміти, лише протягом минулого тижня ворог випустив понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.
