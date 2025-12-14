Республиканец Бейкон злится из-за решения Трампа касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Республиканец Бейкон злится из-за решения Трампа касательно Украины

Бейкон публично пристыдил Трампа и его команду
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон не скрывает своей ярости после ознакомления с "мирным планом" президента США Дональда Трамп касательно завершения российско-украинской войны. Политика возмущает то, что Украину заставляют отдавать свои территории ради “мирного соглашения”. Последние события напоминают ему ситуацию с "мюнхенским сговором" 1938 года.

Главные тезисы

  • 70% американцев поддерживают Украину, и Трамп не имеет права наплевать на их мнение.
  • Политик призвал США выступить против РФ единым фронтом.

Бейкон публично пристыдил Трампа и его команду

Республиканец откровенно признался, что последние события вокруг Украины и России напоминают об историческом периоде умиротворения Адольфа Гитлера.

Что важно понимать, именно такую циничную политику реализовывал экс-премьер Британии Невилл Чемберлен.

Ни для кого не секрет, что этот подход привел к катастрофе невиданного масштаба — Второй мировой войне.

Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией — это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Поэтому его репутация навсегда будет запятнана.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Американский конгрессмен-республиканец

Он также призвал Трампа и его команду не игнорировать тот факт, что 70% граждан США не только поддерживают Украину, но и болеют за ее победу над Россией.

Мы должны поддерживать свободу и выступать против агрессора, — призвал Дон Бэйкон.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Окружение обманывает Путина и искажает реальную картину войны
Путин живет в иллюзиях и не хочет знать правду
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан устроил истерику из-за бессрочной заморозки росактивов
Орбан снова защищает интересы России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила Афипский НПЗ, нефтебазу в Урюпинске и объекты РФ на ВОТ
Генштаб ВСУ
Украина продолжает ослаблять Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?