Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон не скрывает своей ярости после ознакомления с "мирным планом" президента США Дональда Трамп касательно завершения российско-украинской войны. Политика возмущает то, что Украину заставляют отдавать свои территории ради “мирного соглашения”. Последние события напоминают ему ситуацию с "мюнхенским сговором" 1938 года.

Бейкон публично пристыдил Трампа и его команду

Республиканец откровенно признался, что последние события вокруг Украины и России напоминают об историческом периоде умиротворения Адольфа Гитлера.

Что важно понимать, именно такую циничную политику реализовывал экс-премьер Британии Невилл Чемберлен.

Ни для кого не секрет, что этот подход привел к катастрофе невиданного масштаба — Второй мировой войне.

Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией — это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Поэтому его репутация навсегда будет запятнана. Дон Бейкон Американский конгрессмен-республиканец

Он также призвал Трампа и его команду не игнорировать тот факт, что 70% граждан США не только поддерживают Украину, но и болеют за ее победу над Россией.