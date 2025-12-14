Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон не скрывает своей ярости после ознакомления с "мирным планом" президента США Дональда Трамп касательно завершения российско-украинской войны. Политика возмущает то, что Украину заставляют отдавать свои территории ради “мирного соглашения”. Последние события напоминают ему ситуацию с "мюнхенским сговором" 1938 года.
Главные тезисы
- 70% американцев поддерживают Украину, и Трамп не имеет права наплевать на их мнение.
- Политик призвал США выступить против РФ единым фронтом.
Бейкон публично пристыдил Трампа и его команду
Республиканец откровенно признался, что последние события вокруг Украины и России напоминают об историческом периоде умиротворения Адольфа Гитлера.
Что важно понимать, именно такую циничную политику реализовывал экс-премьер Британии Невилл Чемберлен.
Ни для кого не секрет, что этот подход привел к катастрофе невиданного масштаба — Второй мировой войне.
Он также призвал Трампа и его команду не игнорировать тот факт, что 70% граждан США не только поддерживают Украину, но и болеют за ее победу над Россией.
