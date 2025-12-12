Аналитики Reuters пришли к выводу, что доходы российского государственного сектора от продажи нефти и газа сократятся почти вдвое в декабре 2025 года по сравнению с прошлогодним годом – до 410 млрд. рублей (5,17 млрд. долларов).

Россия продолжает терять колоссальные суммы

Новые убытки для страны-агрессоркм стали следствием снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля.

Аналитики смогли подсчитать, что доход за весь текущий год, как ожидается, снизится почти на четверть до 8,44 трлн. рублей.

Что важно понимать, это ниже прогноза Министерства денег РФ в 8,65 трлн рублей.

Кроме того, указано, что российские власти сообщали о самых низких ежемесячных доходах от нефти и газа в размере 405 млрд рублей (около 5 млрд долл. — ред.) еще 5 лет назад.

Именно в тот период цены на нефть рекордно рухнули на фоне пандемии коронавируса.

Также известно, что в прошлом месяце цена российской нефти в рублях упала на 17,1% по сравнению с октябрем.