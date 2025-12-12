Нефтегазовые доходы РФ побьют пятилетний антирекорд
Категория
Экономика
Дата публикации

Нефтегазовые доходы РФ побьют пятилетний антирекорд

Россия продолжает терять колоссальные суммы
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Аналитики Reuters пришли к выводу, что доходы российского государственного сектора от продажи нефти и газа сократятся почти вдвое в декабре 2025 года по сравнению с прошлогодним годом – до 410 млрд. рублей (5,17 млрд. долларов).

Главные тезисы

  • Ключевые роли в этих процессах сыграли снижение цен на сырую нефть и укрепление рубля.
  • В ноябре 2025 года цена российской нефти упала на 17,1% по сравнению с октябрем.

Россия продолжает терять колоссальные суммы

Новые убытки для страны-агрессоркм стали следствием снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля.

Аналитики смогли подсчитать, что доход за весь текущий год, как ожидается, снизится почти на четверть до 8,44 трлн. рублей.

Что важно понимать, это ниже прогноза Министерства денег РФ в 8,65 трлн рублей.

Кроме того, указано, что российские власти сообщали о самых низких ежемесячных доходах от нефти и газа в размере 405 млрд рублей (около 5 млрд долл. — ред.) еще 5 лет назад.

Именно в тот период цены на нефть рекордно рухнули на фоне пандемии коронавируса.

Также известно, что в прошлом месяце цена российской нефти в рублях упала на 17,1% по сравнению с октябрем.

Ожидалось, что в ноябре 2025 года доходы бюджета РФ от нефти и газа могут упасть примерно на 35% по сравнению с этим месяцем 2024 года — до 520 млрд рублей (6,59 млрд долларов) — из-за падения цен на нефть и укрепления рубля.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции в действии. Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского "Лукойла"
Лукойл
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США уже начали ослаблять санкции против РФ
США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал мощные санкции против "теневого флота" РФ — что известно
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?