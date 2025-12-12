Аналитики Reuters пришли к выводу, что доходы российского государственного сектора от продажи нефти и газа сократятся почти вдвое в декабре 2025 года по сравнению с прошлогодним годом – до 410 млрд. рублей (5,17 млрд. долларов).
Главные тезисы
- Ключевые роли в этих процессах сыграли снижение цен на сырую нефть и укрепление рубля.
- В ноябре 2025 года цена российской нефти упала на 17,1% по сравнению с октябрем.
Россия продолжает терять колоссальные суммы
Новые убытки для страны-агрессоркм стали следствием снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля.
Аналитики смогли подсчитать, что доход за весь текущий год, как ожидается, снизится почти на четверть до 8,44 трлн. рублей.
Что важно понимать, это ниже прогноза Министерства денег РФ в 8,65 трлн рублей.
Кроме того, указано, что российские власти сообщали о самых низких ежемесячных доходах от нефти и газа в размере 405 млрд рублей (около 5 млрд долл. — ред.) еще 5 лет назад.
Именно в тот период цены на нефть рекордно рухнули на фоне пандемии коронавируса.
Также известно, что в прошлом месяце цена российской нефти в рублях упала на 17,1% по сравнению с октябрем.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-