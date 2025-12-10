Зеленский анонсировал мощные санкции против "теневого флота" РФ — что известно

Против российских танкеров и всей транспортной инфраструктуры российской нефти будут усилены санкции как со стороны Европы, так и Украины. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время традиционного видеообращения.
Главные тезисы
- Украина совместно с более чем 30 государствами готовится к ужесточению санкций против “теневого флота” РФ, включая запрет на транспортировку нефти по их территории.
- Международная коалиция развивает сотрудничество по обеспечению безопасности в различных областях, что позволяет эффективно бороться с угрозами.
- Владимир Зеленский объявил об усилении боевой авиации Украины, продолжая работу над укреплением обороноспособности страны.
Зеленский анонсировал новые санкции против РФ
Президент Украины заявил, что на 11 декабря готовится встреча Коалиции желающих — более 30 государств, которые вместе с Украиной работают по безопасности на земле, в небе, на море.
Сегодня есть дополнительный санкционный шаг в Европе — будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно. Украина в декабре представит и свой пакет санкций против работающего на войну танкерного флота, и мы будем распространять это давление в общих форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против русских пропагандистов.
