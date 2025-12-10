Зеленский анонсировал мощные санкции против "теневого флота" РФ — что известно

Президент Украины заявил, что на 11 декабря готовится встреча Коалиции желающих — более 30 государств, которые вместе с Украиной работают по безопасности на земле, в небе, на море.

Будем на следующей неделе координироваться с Европой и в двухсторонних форматах. Украина работает быстро. Каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для нашей обороны, для нашей устойчивости.

Также Зеленский сообщил об усилении боевой авиации Украины.

Сегодня есть дополнительный санкционный шаг в Европе — будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно. Украина в декабре представит и свой пакет санкций против работающего на войну танкерного флота, и мы будем распространять это давление в общих форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против русских пропагандистов.