Окончание войны РФ против Украины. Зеленский заявил о финальной стадии работы над 20 пунктами документа
Украина
Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Владимир Зеленский сделал заявление о работе над соглашением о завершении войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский заявил о работе над соглашением о завершении войны РФ против Украины и передаче документа об окончании войны США.
  • Украина продолжает взаимодействие с партнерами для определения трудоспособных шагов по окончанию войны и восстановлению экономики.
  • Составляется фундаментальный документ с 20 пунктами, которые определят параметры окончания войны и предотвратят повторение российской агрессии.

Зеленский объявил о финальной стадии работы над документом по окончании войны РФ против Украины

Зеленский сообщил, что Украина продолжает в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми партнерами, чтобы определить трудоспособные и реалистичные шаги по окончании войны.

Все должно быть надежным и достойным для Украины. Сегодня в графике разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны. Параллельно финализуем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

11 декабря Зеленский анонсировал новую встречу в формате Коалиции желающих.

Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы — как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения. Спасибо всем, кто с Украиной!

