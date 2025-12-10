Окончание войны РФ против Украины. Зеленский заявил о финальной стадии работы над 20 пунктами документа

Зеленский сообщил, что Украина продолжает в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми партнерами, чтобы определить трудоспособные и реалистичные шаги по окончании войны.

Все должно быть надежным и достойным для Украины. Сегодня в графике разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны. Параллельно финализуем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе.

11 декабря Зеленский анонсировал новую встречу в формате Коалиции желающих.

Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы — как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения. Спасибо всем, кто с Украиной!