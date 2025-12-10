Окончание войны РФ против Украины. Зеленский заявил о финальной стадии работы над 20 пунктами документа

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о работе над соглашением о завершении войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский заявил о работе над соглашением о завершении войны РФ против Украины и передаче документа об окончании войны США.
- Украина продолжает взаимодействие с партнерами для определения трудоспособных шагов по окончанию войны и восстановлению экономики.
- Составляется фундаментальный документ с 20 пунктами, которые определят параметры окончания войны и предотвратят повторение российской агрессии.
Зеленский объявил о финальной стадии работы над документом по окончании войны РФ против Украины
Зеленский сообщил, что Украина продолжает в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми партнерами, чтобы определить трудоспособные и реалистичные шаги по окончании войны.
11 декабря Зеленский анонсировал новую встречу в формате Коалиции желающих.
Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы — как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения. Спасибо всем, кто с Украиной!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-