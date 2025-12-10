"Мир ближе, чем когда-либо". Стубб прогнозирует для Украины быстрое завершение войны

По убеждению лидера Финляндии Александра Стубба, возвращение мира в Украину сейчас "ближе, чем когда-либо" до сих пор с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Стубб настроен оптимистично по завершению войны

Как пояснил президент Финляндии, мирные переговоры включают три отдельных документа.

Что касается первого, то он является рамочным. Речь идет о плане из 20 пунктов, который уже обсуждали лидеры Европы.

Во втором документе описаны гарантии безопасности для Украины — дискуссии касательно него продолжаются между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

К этому процессу также привлечены структуры безопасности Европы.

Третий документ содержит положения о восстановлении Украины после завершения российской войны

Мы достаточно близки к соглашению, — считает Александр Стубб.

Он также официально подтвердил журналистам, что первый вариант рамочного соглашения насчитывал 28 пунктов.

По словам лидера Финляндии, часть предложений, касавшаяся европейской безопасности, была "совершенно неприемлема" даже для его страны.

Политик также добавил, что по состоянию на сегодняшний день переговоры перешли на стадию, когда условия соглашения выглядят более приемлемыми.