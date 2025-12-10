"Мир ближчий, ніж будь-коли". Стубб прогнозує для України швидке завершення війни

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, повернення миру в Україну наразі “ближче, ніж будь-коли” досі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Стубб налаштований оптимістично щодо завершення війни

Як пояснив президент Фінляндії, мирні перемовини включають три окремі документи.

Що стосується першого, то він є рамковим. Йдеться про план із 20 пунктів, який вже обговорювали лідери Європи.

У другому документі описані гарантії безпеки України — дискусії щодо нього тривають між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

До цього процесу також залучені безпекові структури Європи.

Третій документ містить положення щодо відновлення України після завершення російської війни

Ми досить близькі до угоди, — вважає Александр Стубб.

Він також офіційно підтвердив журналістам, що перший варіант рамкової угоди налічував 28 пунктів.

За словами лідера Фінляндії, частина пропозицій, яка стосувалася європейської безпеки, була "абсолютно неприйнятною" навіть для його країни.

Політик також додав, що станом на сьогодні переговори перейшли на стадію, коли умови угоди виглядають більш прийнятними.