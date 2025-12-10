"Мир ближчий, ніж будь-коли". Стубб прогнозує для України швидке завершення війни
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мир ближчий, ніж будь-коли". Стубб прогнозує для України швидке завершення війни

Стубб налаштований оптимістично щодо завершення війни
Read in English
Джерело:  Bloomberg

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, повернення миру в Україну наразі “ближче, ніж будь-коли” досі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Головні тези:

  • За словами Стубба, переговори наближаються до завершення. 
  • Він також додав, що умови угоди на більш прийнятні.

Стубб налаштований оптимістично щодо завершення війни

Як пояснив президент Фінляндії, мирні перемовини включають три окремі документи.

Що стосується першого, то він є рамковим. Йдеться про план із 20 пунктів, який вже обговорювали лідери Європи.

У другому документі описані гарантії безпеки України — дискусії щодо нього тривають між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

До цього процесу також залучені безпекові структури Європи.

Третій документ містить положення щодо відновлення України після завершення російської війни

Ми досить близькі до угоди, — вважає Александр Стубб.

Він також офіційно підтвердив журналістам, що перший варіант рамкової угоди налічував 28 пунктів.

За словами лідера Фінляндії, частина пропозицій, яка стосувалася європейської безпеки, була "абсолютно неприйнятною" навіть для його країни.

Політик також додав, що станом на сьогодні переговори перейшли на стадію, коли умови угоди виглядають більш прийнятними.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ та Мирноград. Сирський виступив з важливою заявою
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Зеленський має кілька днів". Що відомо про нову вимогу Трампа
Трамп знову форсує мирні переговори
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готова надати Україні МіГ-29, але є умова
МіГ-29

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?