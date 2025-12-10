Польща готова надати Україні МіГ-29, але є умова

Офіційні Варшава та Київ продовжують перемовини щодо надання Україні польських літаків МіГ-29. Натомість Польща хоче отримати доступ до окремих безпілотних і ракетних технологій України. У Генеральному штабі Збройних сил РП чітко дали зрозуміти, що фінальне рішення поки не ухвалене.

Польща все ще може передати Україні МіГ-29

Згідно з офіційною заявою Генштабу ЗС Польщі, потенційне надання Україні літаків пов'язане з досягненням ними кінцевого експлуатаційного ресурсу, а також відсутністю перспективи їх подальшої модернізації у Збройних Силах Республіки Польща.

Попри це, фінальне рішення з цього приводу досі офіційно не ухвалене.

Офіційна Варшава звертає увагу на те, що надання літаків стане елементом союзницької політики для підтримки України та посилення безпеки східного флангу НАТО.

Окрім того, наголошується, що в Польщі завдання літаків МіГ-29, які наразі виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.