Польша готова передать Украине МиГ-29, но есть условие
Категория
Политика
Дата публикации

Польша готова передать Украине МиГ-29, но есть условие

Польша все еще может передать Украине МиГ-29
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Официальные Варшава и Киев продолжают переговоры о предоставлении Украине польских самолетов МиГ-29. Взамен Польша хочет получить доступ к отдельным беспилотным и ракетным технологиям Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил РП четко дали понять, что финальное решение пока не принято.

Главные тезисы

  • МИГ-29 уже достигли конечного эксплуатационного ресурса.
  • Потенциальное предоставление Украине самолетов станет частью союзнической политики между странами.

Польша все еще может передать Украине МиГ-29

Согласно официальному заявлению Генштаба ВС Польши, потенциальное предоставление Украине самолетов связано с достижением ими конечного эксплуатационного ресурса, а также отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных Силах Республики Польша.

Несмотря на это, финальное решение на этот счет до сих пор официально не принято.

Официальная Варшава обращает внимание на то, что предоставление самолетов станет элементом союзнической политики для поддержки Украины и усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Кроме того, указано, что в Польше задачи самолетов МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Одновременно в связи с передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к отдельным беспилотным и ракетным технологиям. Целью является не только компенсация за переданное оборудование, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций, — сказано в официальном заявлении Генштаба РП.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует втянуть еще одну страну в войну против Украины
Что известно о планах Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением
Александр Сырский
Что происходит на фронте - отчет Сырского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У Зеленского есть несколько дней". Что известно о новом требовании Трампа
Трамп снова форсирует мирные переговоры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?