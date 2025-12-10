Польша готова передать Украине МиГ-29, но есть условие

Официальные Варшава и Киев продолжают переговоры о предоставлении Украине польских самолетов МиГ-29. Взамен Польша хочет получить доступ к отдельным беспилотным и ракетным технологиям Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил РП четко дали понять, что финальное решение пока не принято.

Польша все еще может передать Украине МиГ-29

Согласно официальному заявлению Генштаба ВС Польши, потенциальное предоставление Украине самолетов связано с достижением ими конечного эксплуатационного ресурса, а также отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных Силах Республики Польша.

Несмотря на это, финальное решение на этот счет до сих пор официально не принято.

Официальная Варшава обращает внимание на то, что предоставление самолетов станет элементом союзнической политики для поддержки Украины и усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Кроме того, указано, что в Польше задачи самолетов МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.