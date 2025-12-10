Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Покровская оборона в Донецкой области продолжается. Кроме того, он подчеркнул, что российские захватчики не смогли окружить Мирноград, несмотря на то, что они об этом постоянно заявляют.

Что происходит на фронте — отчет Сырского

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Мирноград — не в окружении. В Купянске идет наша успешная контрдиверсионная операция. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком в очередной раз напомнил украинцам, а также союзникам Киева, что масштабы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения армии РФ на поле боя.

По словам Сырского, противник постоянно использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины.

Главная цель врага — усилить свое влияние как на иностранную аудиторию, так и на наш народ, наши войска.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ призвал не помогать Кремлю и не распространять месседжи российской пропаганды.