Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Покровская оборона в Донецкой области продолжается. Кроме того, он подчеркнул, что российские захватчики не смогли окружить Мирноград, несмотря на то, что они об этом постоянно заявляют.
Главные тезисы
- Сырский предупреждает о масштабной российской дезинформации на фоне гибридной войны против Украины.
- Главком ВСУ призывает не способствовать распространению вражеских фейков.
Что происходит на фронте — отчет Сырского
Главком в очередной раз напомнил украинцам, а также союзникам Киева, что масштабы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения армии РФ на поле боя.
По словам Сырского, противник постоянно использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины.
Главная цель врага — усилить свое влияние как на иностранную аудиторию, так и на наш народ, наши войска.
На этом фоне главнокомандующий ВСУ призвал не помогать Кремлю и не распространять месседжи российской пропаганды.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-