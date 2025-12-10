Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением
Битва за Покровск и Мирноград. Сырский выступил с важным заявлением

Александр Сырский
Что происходит на фронте - отчет Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Покровская оборона в Донецкой области продолжается. Кроме того, он подчеркнул, что российские захватчики не смогли окружить Мирноград, несмотря на то, что они об этом постоянно заявляют.

Главные тезисы

  • Сырский предупреждает о масштабной российской дезинформации на фоне гибридной войны против Украины.
  • Главком ВСУ призывает не способствовать распространению вражеских фейков.

Что происходит на фронте — отчет Сырского

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Мирноград — не в окружении. В Купянске идет наша успешная контрдиверсионная операция.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главком в очередной раз напомнил украинцам, а также союзникам Киева, что масштабы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения армии РФ на поле боя.

По словам Сырского, противник постоянно использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины.

Главная цель врага — усилить свое влияние как на иностранную аудиторию, так и на наш народ, наши войска.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ призвал не помогать Кремлю и не распространять месседжи российской пропаганды.

Не обо всех своих успехах мы можем сейчас подробно рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль, — заявил Сырский.

