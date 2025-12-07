Чего Украине дальше ждать от Трампа — мнения союзников разделились
Чего Украине дальше ждать от Трампа — мнения союзников разделились

Трамп все еще может стать на сторону Украины
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы не знают, как будет меняться подход президента США Дональда Трампа к завершению войны России против Украины. Некоторые считают, что Белый дом в конце концов вернется к проукраинской позиции.

Главные тезисы

  • Есть вероятность, что Трамп прекратит давление на Россию, что может привести к осложнениям для всей Европы.
  • Важно учесть возможные последствия изменения позиции президента США.

Трамп все еще может перейти на сторону Украины

Как удалось узнать журналистам, команда британского лидера Кира Стармера все еще питает надежду, что рано или поздно президент США вернется к своей "октябрьской" позиции, когда он впервые нанес санкционный удар по РФ.

Если Трамп наконец-то осознает, что именно диктатор Путина является препятствием для завершения войны, то он начнет разрушать российскую экономику.

Несмотря на это, многие союзники Украины склоняются к мнению, что глава Белого дома просто откажется от своих "миротворческих усилий" в Украине.

Пока неизвестно, каким будет следующим ход Дональда Трампа и какие последствия он может иметь для всей Европы.

При потенциальном худшем сценарии Трамп прекратит давление на Россию, заблокирует возможность для Украины получать американское оружие и прекратит обмен разведданными — в результате чего все бремя поддержки ляжет на Европу.

