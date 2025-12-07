Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы не знают, как будет меняться подход президента США Дональда Трампа к завершению войны России против Украины. Некоторые считают, что Белый дом в конце концов вернется к проукраинской позиции.
Главные тезисы
- Есть вероятность, что Трамп прекратит давление на Россию, что может привести к осложнениям для всей Европы.
- Важно учесть возможные последствия изменения позиции президента США.
Трамп все еще может перейти на сторону Украины
Как удалось узнать журналистам, команда британского лидера Кира Стармера все еще питает надежду, что рано или поздно президент США вернется к своей "октябрьской" позиции, когда он впервые нанес санкционный удар по РФ.
Если Трамп наконец-то осознает, что именно диктатор Путина является препятствием для завершения войны, то он начнет разрушать российскую экономику.
Несмотря на это, многие союзники Украины склоняются к мнению, что глава Белого дома просто откажется от своих "миротворческих усилий" в Украине.
Пока неизвестно, каким будет следующим ход Дональда Трампа и какие последствия он может иметь для всей Европы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-