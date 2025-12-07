Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы не знают, как будет меняться подход президента США Дональда Трампа к завершению войны России против Украины. Некоторые считают, что Белый дом в конце концов вернется к проукраинской позиции.

Трамп все еще может перейти на сторону Украины

Как удалось узнать журналистам, команда британского лидера Кира Стармера все еще питает надежду, что рано или поздно президент США вернется к своей "октябрьской" позиции, когда он впервые нанес санкционный удар по РФ.

Если Трамп наконец-то осознает, что именно диктатор Путина является препятствием для завершения войны, то он начнет разрушать российскую экономику.

Несмотря на это, многие союзники Украины склоняются к мнению, что глава Белого дома просто откажется от своих "миротворческих усилий" в Украине.

Пока неизвестно, каким будет следующим ход Дональда Трампа и какие последствия он может иметь для всей Европы.