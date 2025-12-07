Чого Україні далі чекати від Трампа — думки союзників розділилася
Чого Україні далі чекати від Трампа — думки союзників розділилася

Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, лідери Європи не знають, як буде змінюватися підхід президента США Дональда Трампа до завершення війни Росії проти України. Деякі з них вважають, що Білий дім врешті-решт повернеться до проукраїнської позиції.

Головні тези:

  • Існує ймовірність, що Трамп припинить тиск на Росію, що може призвести до ускладнень для всієї Європи.
  • Важливо врахувати можливі наслідки зміни позиції президента США.

Як вдалося дізнатися журналістам, команда британського лідера Кіра Стармера все ще плекає надію, що рано чи пізно президент США повернеться до своєї "жовтневої" позиції, коли він вперше завдав санкційного удару по РФ.

Якщо Трамп врешті усвідомить, що саме диктатор Путіна є перешкодою для завершення війни, то він почне руйнувати російську економіку.

Попри це, чимало союзників України схиляють до думки, що очільник Білого дому просто відмовиться від своїм “миротворчих зусиль” в Україні.

Достеменно поки невідомо, яким буде наступним хід Дональда Трампа та які наслідки він може мати для всієї Європи.

За потенційного найгіршого сценарію Трамп припинить тиск на Росію, заблокує можливість для України отримувати американську зброю і припинить обмін розвідданими — внаслідок чого увесь тягар підтримки ляже на Європу.

