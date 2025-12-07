Чого Україні далі чекати від Трампа — думки союзників розділилася

Згідно з даними Bloomberg, лідери Європи не знають, як буде змінюватися підхід президента США Дональда Трампа до завершення війни Росії проти України. Деякі з них вважають, що Білий дім врешті-решт повернеться до проукраїнської позиції.

Трамп все ще може стати на бік України

Як вдалося дізнатися журналістам, команда британського лідера Кіра Стармера все ще плекає надію, що рано чи пізно президент США повернеться до своєї "жовтневої" позиції, коли він вперше завдав санкційного удару по РФ.

Якщо Трамп врешті усвідомить, що саме диктатор Путіна є перешкодою для завершення війни, то він почне руйнувати російську економіку.

Попри це, чимало союзників України схиляють до думки, що очільник Білого дому просто відмовиться від своїм “миротворчих зусиль” в Україні.

Достеменно поки невідомо, яким буде наступним хід Дональда Трампа та які наслідки він може мати для всієї Європи.