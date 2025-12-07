Путин планирует втянуть еще одну страну в войну против Украины

Американский Институт по изучению войны (ISW) после детального анализа пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин начал все больше полагаться на Индию. Его главная цель — компенсировать нехватку рабочей силы, а также получить поддержку в производстве дронов для ударов по Украине.

Что известно о планах Путина

По словам американских аналитиков, действительно красноречивым является недавнее заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Последний несколько дней назад официально подтвердил, что Кремль проводит переговоры с Индией о локализации производства российских беспилотников “Ланцет” в Индии.

Более того, нельзя игнорировать тот факт, что во время визита в Индию российский диктатор Владимир Путин публично признал, что его команда передает Нью-Дели технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей.

По убеждению аналитиков, недавние заявления Путина и Чемезова фактически указывают на то, что российские власти уже рассматривают детальный сценарий налаживания совместного производства беспилотников вместе с Индией.