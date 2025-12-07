Путін планує втягнути ще одну країну в війну проти України
Путін планує втягнути ще одну країну в війну проти України

Джерело:  ISW

Американський Інституту з вивчення війни (ISW) після детального аналізу дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін почав дедалі більше покладатися на Індію. Його головна мета наразі — компенсувати брак робочої сили, а також залучитися підтримкою у виробництві дронів для ударів по Україні.

Головні тези:

  • Індія може стати новим союзником Росії у війні проти РФ.
  • Росія вже готова прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії.

Що відомо про плани Путіна

За словами американських аналітиків, дійсно красномовною є нещодавня заява очільника "Ростеха" Сергія Чемезова.

Останній кілька днів тому офіційно підтвердив, що Кремль проводить перемовини з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників "Ланцет" в Індії.

Ба більше, не можна ігнорувати той факт, що під час візиту до Індії російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що його команда передає Нью-Делі технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.

На переконання аналітиків, нещодавно заяви Путіна і Чемезова фактично вказують на те, що російська влада уже розглядає детальний сценарій налагодження спільного виробництва безпілотників разом з Індією.

РФ, імовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України — можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій і бойового досвіду, — озвучила своє припущення Інститут з вивчення війни (ISW).

