Битва за Покровськ та Мирноград. Сирський виступив з важливою заявою
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Покровськ та Мирноград. Сирський виступив з важливою заявою

Олександр Сирський
Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що оборона Покровська у Донецькій області продовжується. Окрім того, він наголосив, що російські загарбники не змогли оточити Мирноград, попри те, що вони постійно про це заявляють.

Головні тези:

  • Сирський попереджає про масштабну російську дезінформацію на тлі гібридної війни проти України.
  • Головком ЗСУ закликає не сприяти поширенню ворожих фейків.

Що відбувається на фронті — звіт Сирського

Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Мирноград — не в оточенні. У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком вкотре нагадав українцям, а також союзникам Києва, що масштаби російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування армії РФ на полі бою.

За словами Сирського, противник постійно використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України.

Головна мета ворога — посилити свій вплив як на іноземну аудиторію, так і на наш народ, наші війська.

На цьому тлі головнокомандувач ЗСУ закликав не допомагати Кремлю і не поширювати меседжі російської пропаганди.

Не про всі свої успіхи ми можемо зараз в деталях розповісти широкій громадськості. Адже від таких повідомлень залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль, — заявив Сирський.

