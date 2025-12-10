Битва за Покровськ та Мирноград. Сирський виступив з важливою заявою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що оборона Покровська у Донецькій області продовжується. Окрім того, він наголосив, що російські загарбники не змогли оточити Мирноград, попри те, що вони постійно про це заявляють.

Що відбувається на фронті — звіт Сирського

Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Мирноград — не в оточенні. У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головком вкотре нагадав українцям, а також союзникам Києва, що масштаби російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування армії РФ на полі бою.

За словами Сирського, противник постійно використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України.

Головна мета ворога — посилити свій вплив як на іноземну аудиторію, так і на наш народ, наші війська.

На цьому тлі головнокомандувач ЗСУ закликав не допомагати Кремлю і не поширювати меседжі російської пропаганди.