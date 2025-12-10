"У Зеленского есть несколько дней". Что известно о новом требовании Трампа

По словам инсайдеров издания Financial Times, президент США Дональд Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому считанные дни ознакомления с новым "мирным соглашением" для завершения российской войны, а также он ожидает от главы Украины безотлагательного одобрения этого документа.

Трамп снова форсирует мирные переговоры

Анонимные источники утверждают: именно Зеленский рассказал своим союзникам в Европа, что во время "сложного" разговора в субботу с командой Дональд Трампа от него добивались быстрого принятия “мирного соглашения”.

У Зеленского есть несколько дней на ответ касательно предложенного "мирного соглашения", — пишет издание. Поделиться

По словам инсайдеров, украинский лидер уже заявил официальному Вашингтону, что ему нужно время для консультаций на этот счет с другими европейскими партнерами.

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Белого дома придумал для Владимира Зеленского новый жесткий дедлайн — Трамп хочет добиться подписания соглашения между Украиной и Россией "до Рождества" — то есть до 25 декабря.