"У Зеленского есть несколько дней". Что известно о новом требовании Трампа

По словам инсайдеров издания Financial Times, президент США Дональд Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому считанные дни ознакомления с новым "мирным соглашением" для завершения российской войны, а также он ожидает от главы Украины безотлагательного одобрения этого документа.
Главные тезисы
- Трамп установил жесткий дедлайн до 25 декабря для подписания соглашения между Украиной и Россией.
- Зеленский не хочет соглашаться на болезненные для страны уступки.
Трамп снова форсирует мирные переговоры
Анонимные источники утверждают: именно Зеленский рассказал своим союзникам в Европа, что во время "сложного" разговора в субботу с командой Дональд Трампа от него добивались быстрого принятия “мирного соглашения”.
По словам инсайдеров, украинский лидер уже заявил официальному Вашингтону, что ему нужно время для консультаций на этот счет с другими европейскими партнерами.
Одна из главных проблем заключается в том, что глава Белого дома придумал для Владимира Зеленского новый жесткий дедлайн — Трамп хочет добиться подписания соглашения между Украиной и Россией "до Рождества" — то есть до 25 декабря.
