"У Зеленского есть несколько дней". Что известно о новом требовании Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"У Зеленского есть несколько дней". Что известно о новом требовании Трампа

Трамп снова форсирует мирные переговоры
Читати українською
Источник:  Financial Times

По словам инсайдеров издания Financial Times, президент США Дональд Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому считанные дни ознакомления с новым "мирным соглашением" для завершения российской войны, а также он ожидает от главы Украины безотлагательного одобрения этого документа.

Главные тезисы

  • Трамп установил жесткий дедлайн до 25 декабря для подписания соглашения между Украиной и Россией.
  • Зеленский не хочет соглашаться на болезненные для страны уступки.

Трамп снова форсирует мирные переговоры

Анонимные источники утверждают: именно Зеленский рассказал своим союзникам в Европа, что во время "сложного" разговора в субботу с командой Дональд Трампа от него добивались быстрого принятия “мирного соглашения”.

У Зеленского есть несколько дней на ответ касательно предложенного "мирного соглашения", — пишет издание.

По словам инсайдеров, украинский лидер уже заявил официальному Вашингтону, что ему нужно время для консультаций на этот счет с другими европейскими партнерами.

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Белого дома придумал для Владимира Зеленского новый жесткий дедлайн — Трамп хочет добиться подписания соглашения между Украиной и Россией "до Рождества" — то есть до 25 декабря.

Один из западных чиновников, с которыми общалось издание, описал украинскую сторону как "застрявшую между территориальными требованиями, которые она не может принять, и предложением США, которое она не может отклонить".

