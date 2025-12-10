"Зеленський має кілька днів". Що відомо про нову вимогу Трампа

За словами інсайдерів видання Financial Times, президент США Дональд Трамп дав українському лідеру Володимиру Зеленському лічені дні на ознайомлення з новою “мирною угодою” щодо завершення російської війни, а також очікує від глави України невідкладного схвалення цього документа.
Головні тези:
- Трамп встановив жорсткий дедлайн до 25 грудня для підписання угоди між Україною та Росією.
- Зеленський не хоче погоджуватися на болючі для країни поступки.
Трамп знову форсує мирні переговори
Анонімні джерела стверджують: саме Зеленський розповів своїм союзникам в Європа, що під час "складної" розмови в суботу з командою Дональд Трампа від нього добивалися швидкого схвалення “мирної угоди”.
За словами інсайдерів, український лідер уже заявив офіційному Вашингтону, що йому потрібен час для консультацій з цього приводу з іншими європейськими партнерами.
Одна з головних проблем наразі полягає в тому, що очільник Білого дому вигадав для Володимира Зеленського новий жорсткий дедлайн — Трамп хоче добитися підписання угоди між Україною та Росією "до Різдва" — тобто до 25 грудня.
