"Зеленський має кілька днів". Що відомо про нову вимогу Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп знову форсує мирні переговори
Read in English
Джерело:  Financial Times

За словами інсайдерів видання Financial Times, президент США Дональд Трамп дав українському лідеру Володимиру Зеленському лічені дні на ознайомлення з новою “мирною угодою” щодо завершення російської війни, а також очікує від глави України невідкладного схвалення цього документа.

Головні тези:

  • Трамп встановив жорсткий дедлайн до 25 грудня для підписання угоди між Україною та Росією.
  • Зеленський не хоче погоджуватися на болючі для країни поступки.

Анонімні джерела стверджують: саме Зеленський розповів своїм союзникам в Європа, що під час "складної" розмови в суботу з командою Дональд Трампа від нього добивалися швидкого схвалення “мирної угоди”.

Зеленський має кілька днів на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди", — пише видання.

За словами інсайдерів, український лідер уже заявив офіційному Вашингтону, що йому потрібен час для консультацій з цього приводу з іншими європейськими партнерами.

Одна з головних проблем наразі полягає в тому, що очільник Білого дому вигадав для Володимира Зеленського новий жорсткий дедлайн — Трамп хоче добитися підписання угоди між Україною та Росією "до Різдва" — тобто до 25 грудня.

Один із західних посадовців, з якими спілкувалось видання, описав українську сторону як таку, що "застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".

