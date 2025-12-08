Трамп сделал неоднозначное заявление об отношении Зеленского к "мирному плану"

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США.
Главные тезисы
- Трамп озвучил сомнения в том, что Зеленский поддерживает мирный план США.
- Неуверенность президента США может оказать влияние на переговоры Украины с Россией.
- Зеленский не ознакомился с предложением мирного соглашения, что вызвало разочарование у Трампа.
Трамп не уверен, что Зеленский поддерживает мирный план
В ходе общения с прессой Трампа спросили, каким будет его следующий шаг в переговорах с Украиной и Россией после консультаций на прошлой неделе. На что лидер США ответил:
Также он добавил, что Россия хотела бы всю Украину, но все же согласна с мирным соглашением, и, в частности, команда президента Украины поддерживает документ. Но согласен ли сам Зеленский — он не знает.
Также глава Белого дома снова заявил о том, что считал, что разрешение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так:
Это очень тяжелая война, очень жесткая.
В вечернем обращении 7 декабря Зеленский заявил, что ждет секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в Европе. В частности, по их докладу о переговорах и о том, что сказали американцам во время встречи в Кремле.
