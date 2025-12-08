Трамп сделал неоднозначное заявление об отношении Зеленского к "мирному плану"

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США.

Трамп не уверен, что Зеленский поддерживает мирный план

В ходе общения с прессой Трампа спросили, каким будет его следующий шаг в переговорах с Украиной и Россией после консультаций на прошлой неделе. На что лидер США ответил:

Мы разговаривали с президентом Путиным, мы общались с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочел предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад. Дональд Трамп Президент США

Также он добавил, что Россия хотела бы всю Украину, но все же согласна с мирным соглашением, и, в частности, команда президента Украины поддерживает документ. Но согласен ли сам Зеленский — он не знает.

Его команде она нравится. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать так. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом — ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда поддерживает это, а он этого не читал. Поделиться

Также глава Белого дома снова заявил о том, что считал, что разрешение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так:

Это очень тяжелая война, очень жесткая.

В вечернем обращении 7 декабря Зеленский заявил, что ждет секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в Европе. В частности, по их докладу о переговорах и о том, что сказали американцам во время встречи в Кремле.