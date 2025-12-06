Окончание войны РФ против Украины. У Трампа сделали громкое заявление насчет действенности "мирного плана"
Окончание войны РФ против Украины. У Трампа сделали громкое заявление насчет действенности "мирного плана"

Витакер
Украина и Россия сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения по прекращению войны. Ведется многоплановая работа, в которой также участвуют Соединенные Штаты.

Главные тезисы

  • Президент США Трамп поддерживает мирный план между Украиной и РФ, признавая сложность ситуации.
  • Заявления американских дипломатов говорят о приближении сторон к мирному соглашению, но ситуация остается сложной.
  • Работа над соглашением разделена на четыре трека, ведущиеся отдельно НАТО, Евросоюзом и США.

У Трампа сделали громкое заявление по поводу действенности "мирного плана"

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время форума в Дохе в Катаре.

Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо, — сказал он в ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

При этом Витакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достигнуть соглашения.

Витакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз — они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров между США и Украиной.

Все эти треки сейчас двигаются параллельно в реальном времени.

