Закінчення війни РФ проти України. У Трампа зробили гучну заяву щодо дієвості "мирного плану"

Україна та Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо припинення війни. Ведеться багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати.
Головні тези:
- Процес укладення мирної угоди між Україною та РФ є наростаючим, за словами посла США при НАТО.
- Президент США Дональд Трамп висловив підтримку 'мирному плану' та утверджує складність ситуації.
- Робота над угодою поділена на чотири треки, над якими працюють НАТО, Європейський Союз та США окремо.
У Трампа зробили гучну заяву щодо дієвості "мирного плану"
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час форуму в міста Доха в Катарі.
Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли, — сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.
При цьому Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.
Вітакер підтвердив, що усе, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз — вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.
Усі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі.
