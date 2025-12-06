Закінчення війни РФ проти України. У Трампа зробили гучну заяву щодо дієвості "мирного плану"

Україна та Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо припинення війни. Ведеться багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати.

У Трампа зробили гучну заяву щодо дієвості "мирного плану"

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час форуму в міста Доха в Катарі.

Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли, — сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.

При цьому Вітакер нагадав, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

Не варто заходити напівдорозі в м'ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається...Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди.

Вітакер підтвердив, що усе, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз — вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.