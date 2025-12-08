Трамп зробив неоднозначну заяву щодо ставлення Зеленського до "мирного плану"
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо ставлення Зеленського до "мирного плану"

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський досі не ознайомився з мирним планом США.

Головні тези:

  • Трамп вразив глибокі сумніви у підтримці Володимиром Зеленським "мирного плану" США.
  • Українська команда підтримує мирну угоду, але чи згоден з нею сам Зеленський - залишається невідомим.
  • Висловлена Трампом невпевненість може вплинути на переговори між Україною та Росією.

Трамп не впевнений, що Зеленський підтримує “мирний план”

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яким буде його наступний крок у переговорах з Україною і Росією після консультацій минулого тижня. На що лідер США відповів:

Ми розмовляли з президентом Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також він додав, що Росія хотіла б усю Україну, але все ж таки згодна з мирною угодою, і зокрема команда президента України підтримує документ. Але чи згоден сам Зеленський — він не знає.

Його команді вона подобається. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом — ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав.

Також глава Білого дому знову заявив про те, що вважав, що вирішення війни в Україні буде трохи легшим, але це виявилося не так:

Це дуже важка війна, дуже жорстка.

У вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський заявив, що чекає на секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в Європі. Зокрема, на їхню доповідь про переговори і про те, що сказали американцям під час зустрічі в Кремлі.

