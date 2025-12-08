Трамп зробив неоднозначну заяву щодо ставлення Зеленського до "мирного плану"

Трамп не впевнений, що Зеленський підтримує “мирний план”

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яким буде його наступний крок у переговорах з Україною і Росією після консультацій минулого тижня. На що лідер США відповів:

Ми розмовляли з президентом Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому. Дональд Трамп Президент США

Також він додав, що Росія хотіла б усю Україну, але все ж таки згодна з мирною угодою, і зокрема команда президента України підтримує документ. Але чи згоден сам Зеленський — він не знає.

Його команді вона подобається. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом — ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав.

Також глава Білого дому знову заявив про те, що вважав, що вирішення війни в Україні буде трохи легшим, але це виявилося не так:

Це дуже важка війна, дуже жорстка.

У вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський заявив, що чекає на секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в Європі. Зокрема, на їхню доповідь про переговори і про те, що сказали американцям під час зустрічі в Кремлі.