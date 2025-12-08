Трамп зробив неоднозначну заяву щодо ставлення Зеленського до "мирного плану"

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський досі не ознайомився з мирним планом США.
Головні тези:
- Трамп вразив глибокі сумніви у підтримці Володимиром Зеленським "мирного плану" США.
- Українська команда підтримує мирну угоду, але чи згоден з нею сам Зеленський - залишається невідомим.
- Висловлена Трампом невпевненість може вплинути на переговори між Україною та Росією.
Трамп не впевнений, що Зеленський підтримує “мирний план”
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яким буде його наступний крок у переговорах з Україною і Росією після консультацій минулого тижня. На що лідер США відповів:
Також він додав, що Росія хотіла б усю Україну, але все ж таки згодна з мирною угодою, і зокрема команда президента України підтримує документ. Але чи згоден сам Зеленський — він не знає.
Також глава Білого дому знову заявив про те, що вважав, що вирішення війни в Україні буде трохи легшим, але це виявилося не так:
Це дуже важка війна, дуже жорстка.
У вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський заявив, що чекає на секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в Європі. Зокрема, на їхню доповідь про переговори і про те, що сказали американцям під час зустрічі в Кремлі.
