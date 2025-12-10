Закінчення війни РФ проти України. Зеленський заявив про фінальну стадію роботи над 20 пунктами документа
Закінчення війни РФ проти України. Зеленський заявив про фінальну стадію роботи над 20 пунктами документа

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо роботи над угодою щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Зеленський оголосив про роботу над угодою щодо завершення війни РФ проти України.
  • Україна спілкується з партнерами для визначення працездатних кроків для закінчення конфлікту.
  • Президент планує передати документ про закінчення війни США після спільної роботи з командою Президента Трампа.

Зеленський оголосив про фінальну стадію роботи над документом щодо закінчення війни РФ проти України

Зеленський повідомив, що Україна продовжує в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни.

Все має бути надійно та достойно для України. Сьогодні у графіку — розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також 11 грудня Зеленський анонсував нову зустріч у форматі Коаліції охочих.

Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!

