Закінчення війни РФ проти України. Зеленський заявив про фінальну стадію роботи над 20 пунктами документа

Зеленський повідомив, що Україна продовжує в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни.

Все має бути надійно та достойно для України. Сьогодні у графіку — розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі.

Також 11 грудня Зеленський анонсував нову зустріч у форматі Коаліції охочих.

Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!