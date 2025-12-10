Россия запускает политические кампании дестабилизации Украины — Зеленский

Российская Федерация запускает политические кампании, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о новых дестабилизационных кампаниях России

По словам Зеленского, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко по поводу актуальной внешнеполитической ситуации и процессов внутри России.

Украинская разведка предоставила подробные данные о росте зависимости российских компаний и государственных структур от Китая — от инвестиций и технологий до влияния на политические решения. Поделиться

Отдельно Иващенко сообщил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.

Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, помогающих врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе по возвращению украинских детей и обмену пленных. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, разведка фиксирует ужесточение фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Речь идет, прежде всего, об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китая.

Также фиксируем, что Китай делает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров располагают аналогичной информацией.

Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке.