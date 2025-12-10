Россия запускает политические кампании дестабилизации Украины — Зеленский

Российская Федерация запускает политические кампании, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины обвиняет Россию в запуске политических кампаний по дестабилизации Украины.
- Украинская разведка докладывает о росте зависимости российских структур от Китая и его возможном влиянии на политические решения.
- Зеленский поручил разведке более тщательно отслеживать сотрудничество между Россией и Китаем с учетом национальных интересов Украины.
Зеленский заявил о новых дестабилизационных кампаниях России
По словам Зеленского, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко по поводу актуальной внешнеполитической ситуации и процессов внутри России.
Отдельно Иващенко сообщил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.
По его словам, разведка фиксирует ужесточение фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Речь идет, прежде всего, об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китая.
Также фиксируем, что Китай делает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров располагают аналогичной информацией.
Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке.
