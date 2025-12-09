Зеленский встретился с Папой Римским — известны детали
Зеленский встретился с Папой Римским — известны детали

Встреча Зеленского и Папы Римского - первые подробности
Читати українською
Источник:  Vatican News

9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Риме, где он уже встретился и с Папой Римским Львом XIV. В центре внимания были вопросы русской войны, пленных и возвращения похищенных Россией украинских детей.

Главные тезисы

  • Понтифик подчеркнул необходимость продолжения мирных переговоров для завершения боевых действий.
  • Также известно, что вскоре Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Встреча Зеленского и Папы Римского — первые подробности

С заявлением по этому поводу выступила пресс-служба Святого Престола.

В официальном сообщении указано, что Папа Лев XIV принял Владимира Зеленского на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо.

В ходе их встречи, в рамках которой обсуждали российско-украинскую войну, понтифик настойчиво призвал к продолжению мирных переговоров для завершения боевых действий.

Папа питает надежду на то, что дипломатические инициативы, которые сейчас воплощаются в жизнь, обеспечит справедливый и длительный мир для Украины.

Также в центре внимания сторон были вопросы военнопленных и важность возвращения абсолютно всех похищенных Россией украинских детей в их семьи.

Согласно последним данным, во второй половине дня у Владимира Зеленского должна состояться двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Что важно понимать, дипломатическое турне украинского лидера началось после серии встреч представителей Украины и США, касающихся “мирного плана”.

