По словам инсайдеров издания Axios, украинский лидер Владимир Зеленский очущает все большее давление со стороны команды президента США Дональда Трампа. Белый дом добивается от Киева согласия на выход Сил обороны Украины из Донецкой области.

Трамп добивается реализации российских требований

Анонимные источники СМИ утверждают, что официальный Вашингтон давит на Киев гораздо сильнее, чем на Москву, чтобы добиться завершения войны.

Один из украинских чиновников сообщил Axios, что подход команды Трампа к Украине существенно ухудшился после того, как Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным в Кремле.

Что важно понимать, это произошло на прошлой неделе.

Представители президента США хотели услышать от Зеленского четкое "да" в вопросе уступок украинскими территориями ради "мира".

Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора, — заявил один из инсайдеров.

Главная проблема заключалась в том, что новое предложение США включало в себя более жесткие условия, чем все другие варианты.