США агрессивно склоняют Зеленского к уступкам России
США агрессивно склоняют Зеленского к уступкам России

Зеленский
Источник:  Axios

По словам инсайдеров издания Axios, украинский лидер Владимир Зеленский очущает все большее давление со стороны команды президента США Дональда Трампа. Белый дом добивается от Киева согласия на выход Сил обороны Украины из Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украине предлагается невыгодное соглашение с более жесткими условиями.
  • После встречи Виткоффа и Кушнера с Путиным подход США к Украине ухудшился.

Трамп добивается реализации российских требований

Анонимные источники СМИ утверждают, что официальный Вашингтон давит на Киев гораздо сильнее, чем на Москву, чтобы добиться завершения войны.

Один из украинских чиновников сообщил Axios, что подход команды Трампа к Украине существенно ухудшился после того, как Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным в Кремле.

Что важно понимать, это произошло на прошлой неделе.

Представители президента США хотели услышать от Зеленского четкое "да" в вопросе уступок украинскими территориями ради "мира".

Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора, — заявил один из инсайдеров.

Главная проблема заключалась в том, что новое предложение США включало в себя более жесткие условия, чем все другие варианты.

В первую очередь это касалось вопросов территорий и контроля над ЗАЭС. Более того, в нем снова не было четких гарантий безопасности для Украины со стороны Штатов.

