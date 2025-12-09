США агресивно схиляють Зеленського до поступок Росії
США агресивно схиляють Зеленського до поступок Росії

Зеленський
Read in English
Джерело:  Axios

За словами інсайдерів видання Axios, український лідер Володимир Зеленський відчуває дедалі більший тиск з боку команди президента США Дональда Трампа. Білий дім наразі добивається від Києва згоди на вихід Сил оборони України з Донецької області.

Головні тези:

  • Україні пропонується невигідна угода з більш жорсткими умовами.
  • Після зустрічі Віткоффа та Кушнера з Путіним підхід США до України погіршився.

Трамп добивається реалізації російських вимог

Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що офіційний Вашингтон тисне на Київ набагато сильніше, ніж на Москву, щоб добитися завершення війни.

Один з українських посадовців повідомив Axios, що підхід команди Трампа до України суттєво погіршився після того, як Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 5-годинну зустріч з Путіним у Кремлі.

Що важливо розуміти, це сталося минулого тижня.

Представники президента США хотіли почути від Зеленського чітке "так" у питанні поступок українськими територіями заради “миру”.

Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови, — заявив один з інсайдерів.

Головна проблема полягала в тому, що нова пропозиція США включала в себе більш жорсткі умови, ніж усі інші варіанти.

Насамперед це стосувалося питань територій та контролю над ЗАЕС. Ба більше, у ній знову не було чітких гарантій безпеки для України з боку Штатів.

ЗСУ

