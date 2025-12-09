США агресивно схиляють Зеленського до поступок Росії

За словами інсайдерів видання Axios, український лідер Володимир Зеленський відчуває дедалі більший тиск з боку команди президента США Дональда Трампа. Білий дім наразі добивається від Києва згоди на вихід Сил оборони України з Донецької області.

Трамп добивається реалізації російських вимог

Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що офіційний Вашингтон тисне на Київ набагато сильніше, ніж на Москву, щоб добитися завершення війни.

Один з українських посадовців повідомив Axios, що підхід команди Трампа до України суттєво погіршився після того, як Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 5-годинну зустріч з Путіним у Кремлі.

Що важливо розуміти, це сталося минулого тижня.

Представники президента США хотіли почути від Зеленського чітке "так" у питанні поступок українськими територіями заради “миру”.

Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Головна проблема полягала в тому, що нова пропозиція США включала в себе більш жорсткі умови, ніж усі інші варіанти.