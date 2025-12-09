Хто очолить Офіс президента України — Зеленський назвав кандидатів

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що серед кандидатів на посаду глави Офісу президента є: керівник ГУР Кирило Буданов, міністри Денис Шмигаль і Михайло Федоров, заступник керівника ОП Павло Паліса та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Головні тези:
- Зеленський поки не визначився, адже кожен із кандидатів уже виконує важливі завдання на своїй посаді.
- Глава держави припускає, що може обійтися без очільника ОПУ взагалі.
Зеленський розкрив кандидатів на посаду голови ОП
За словами глави держави, щодо Кислиці, то наразі він дуже активно залучений до мирних перемовин для завершення російської війни.
Зеленський непевний стосовно внутрішніх питань, що дипломат готовий і зможе на це витрачати час, адже загалом він сконцентрований на міжнародних відносинах України.
Український лідер також зізнався, що розглядає як кандидата на пост глави ОПУ Кирила Буданова.
Однак проблема полягає в тому, що знайти йому заміну в ГУР — вкрай складне завдання.
