Хто очолить Офіс президента України — Зеленський назвав кандидатів
Хто очолить Офіс президента України — Зеленський назвав кандидатів

Зеленський
Read in English
Джерело:  online.ua

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що серед кандидатів на посаду глави Офісу президента є:  керівник ГУР Кирило Буданов, міністри Денис Шмигаль і Михайло Федоров, заступник керівника ОП Павло Паліса та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. 

Головні тези:

  • Зеленський поки не визначився, адже кожен із кандидатів уже виконує важливі завдання на своїй посаді.
  • Глава держави припускає, що може обійтися без очільника ОПУ взагалі.

Зеленський розкрив кандидатів на посаду голови ОП

В мене є варіанти: міністр Шмигаль або міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як я буду призначати, не хочеться, щоб було, як в тій грі "Дженга", коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. ОП важливо, але є і інші інституції.

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, щодо Кислиці, то наразі він дуже активно залучений до мирних перемовин для завершення російської війни.

Зеленський непевний стосовно внутрішніх питань, що дипломат готовий і зможе на це витрачати час, адже загалом він сконцентрований на міжнародних відносинах України.

Паліса — дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах. Але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього, і він буде відволікатися знову-таки на війну, пріоритет, — пояснив Зеленський.

Український лідер також зізнався, що розглядає як кандидата на пост глави ОПУ Кирила Буданова.

Однак проблема полягає в тому, що знайти йому заміну в ГУР — вкрай складне завдання.

У будь-якому випадку треба робити вибір, а якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам впоратись без голови Офісу і, може, зовсім зможу жити без, але треба визначитись.

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

