Кто возглавит Офис президента Украины — Зеленский назвал кандидатов

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что среди кандидатов на должность главы Офиса президента есть: руководитель ГУР Кирилл Буданов, министры Денис Шмигаль и Михаил Федоров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Зеленский раскрыл кандидатов на должность главы ОП

У меня есть варианты: министр Шмигаль или министр Федоров, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как я буду назначать, не хочется, чтобы было как в той игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось. ОП важно, но есть и другие институты. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, что касается Кислицы, то сейчас он очень активно вовлечен в мирные переговоры для завершения российской войны.

Зеленский неуверен относительно внутренних вопросов, что дипломат готов и сможет на это тратить время, ведь в целом он сконцентрирован на международных отношениях Украины.

Палиса — очень хороший военный, он разбирается чисто в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах. Но пока, мне кажется, немного ему не хватит этого, и он будет отвлекаться опять-таки на войну, приоритет, — объяснил Зеленский. Поделиться

Украинский лидер также признался, что рассматривает как кандидата на пост главы ОПУ Кирилла Буданова.

Однако проблема заключается в том, что найти ему замену в ГУР — очень сложная задача.