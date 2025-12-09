Кто возглавит Офис президента Украины — Зеленский назвал кандидатов
Кто возглавит Офис президента Украины — Зеленский назвал кандидатов

Зеленский
Источник:  online.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что среди кандидатов на должность главы Офиса президента есть: руководитель ГУР Кирилл Буданов, министры Денис Шмигаль и Михаил Федоров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

  • Зеленский пока не определился, ведь каждый из кандидатов уже выполняет важные задачи на своем посту.
  • Президент предполагает, что может обойтись без главы ОПУ вообще.

Зеленский раскрыл кандидатов на должность главы ОП

У меня есть варианты: министр Шмигаль или министр Федоров, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как я буду назначать, не хочется, чтобы было как в той игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось. ОП важно, но есть и другие институты.

По словам главы государства, что касается Кислицы, то сейчас он очень активно вовлечен в мирные переговоры для завершения российской войны.

Зеленский неуверен относительно внутренних вопросов, что дипломат готов и сможет на это тратить время, ведь в целом он сконцентрирован на международных отношениях Украины.

Палиса — очень хороший военный, он разбирается чисто в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах. Но пока, мне кажется, немного ему не хватит этого, и он будет отвлекаться опять-таки на войну, приоритет, — объяснил Зеленский.

Украинский лидер также признался, что рассматривает как кандидата на пост главы ОПУ Кирилла Буданова.

Однако проблема заключается в том, что найти ему замену в ГУР — очень сложная задача.

В любом случае нужно делать выбор, а если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и, может быть, совсем смогу жить без, но нужно определиться.

