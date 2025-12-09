Кто возглавит Офис президента Украины — Зеленский назвал кандидатов

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что среди кандидатов на должность главы Офиса президента есть: руководитель ГУР Кирилл Буданов, министры Денис Шмигаль и Михаил Федоров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Главные тезисы
- Зеленский пока не определился, ведь каждый из кандидатов уже выполняет важные задачи на своем посту.
- Президент предполагает, что может обойтись без главы ОПУ вообще.
Зеленский раскрыл кандидатов на должность главы ОП
По словам главы государства, что касается Кислицы, то сейчас он очень активно вовлечен в мирные переговоры для завершения российской войны.
Зеленский неуверен относительно внутренних вопросов, что дипломат готов и сможет на это тратить время, ведь в целом он сконцентрирован на международных отношениях Украины.
Украинский лидер также признался, что рассматривает как кандидата на пост главы ОПУ Кирилла Буданова.
Однако проблема заключается в том, что найти ему замену в ГУР — очень сложная задача.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-